Таку думку 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк. За його словами, зараз ситуація на політичній карті світу суттєво змінилася на користь України.

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На його думку, зараз набагато більша ймовірність, що Україну включать до Північноатлантичного альянсу, ніж у попередні роки.

Старі домовленості вже не працюють. Сьогодні ми відкриваємо нову сторінку в історії XXI століття. Історія пишеться прямо зараз,

– наголосив політолог.

Які перепони були в України на шляху до НАТО

Давидюк наголосив, що зараз у політиці вже немає Ангели Меркель та Ніколя Саркозі.

"Це дві людини, які у 2008 році завадили нам вступити в НАТО та отримати дорожню карту", – пояснив він.

Також, на думку Давидюка, Росія вже втратила свою здатність впливати на рішення НАТО щодо нових членів.

Ядерні погрози Путіна – це демонстрація того, що ніяких інших інструментів тиску у нього немає. Саме тому він так поспішав "легалізувати" через псевдореферендуми свій вплив на окупованих територіях. Це свідчить про те, що втримати їх військовим шляхом він не може,

– зазначив політолог.

"В України з'явилося вікно можливостей"

Оскільки російський диктатор зараз дуже слабкий, то він не зможе завадити Україні вступити до Північноатлантичного альянсу.

В України з'явилося вікно можливостей для вступу в НАТО. Ми зможемо отримати 5-ту поправку і захищати всю неокуповану частину своєї території інструментами всіх членів НАТО,

– сказав Давидюк.

Чи може хтось завадити вступу України в НАТО

На думку політолога, загалом НАТО зараз не має особливих підстав, аби відмовити Україні. За його словами, окремі члени альянсу, звісно, можуть виступити проти включення України до НАТО.

"Відмазку" може мати тільки Угорщина, яка отримує бонуси від Росії. Але, як показує практика, коли основні гравці блоку тиснуть на Угорщину, то Віктор Орбан готовий йти на поступки,

– сказав Давидюк.

Він додав, що Угорщина готова підігрувати Росії у тактичних питаннях, але у стратегічних – зазвичай синхронна з Заходом.

"Підсилення України вступом до Північноатлантичного альянсу призведе до того, що Україна швидко поверне усі свої території", – наголосив Давидюк.

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