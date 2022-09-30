Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він вважає, що Москва може недооцінювати готовність Заходу відповісти на ядерні атаки Путіна.

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Яка найефективніша відповідь НАТО на ядерний удар Росії

Шейтельман зазначив, що фактично Сполучені Штати Америки вже де-факто завдали удару у відповідь. Ентоні Блінкен кілька днів тому заявив, що Україна може застосовувати Західне озброєння для звільнення областей, які Путін зараз намагається анексувати.

Насправді ця заява є ключовою. Тому що решта – це такі собі обіцянки, мовляв, ударимо у відповідь по Росії. А тут безпосередня участь НАТО на чолі зі США у нашій визвольній війні,

– сказав політтехнолог.

Він зауважив, що у випадку застосування Росією ядерної зброї відповідь США не обов'язково має бути ядерною. Вони можуть вдарити по російському угрупованню на окупованих українських територіях.

Тому що, якщо згадати, як Сполучені Штати і НАТО втручалися, наприклад, у Боснійський конфлікт, коли була війна в Боснії, то вони робили саме це,

– зауважив Шейтельман.

Тобто, пояснив він, вони стали завдавати ударів саме по сербській армії зі своїх літаків, знищили її й повністю зупинили війну, тому що серби більше не змогли наступати.

Важливо, що в цей момент Захід не почне ядерну війну, він лише візьме участь у нашій визвольній війні. Все це відбуватиметься на території України зі згоди нашого командування,

– наголосив він.

Тому, зауважив політтехнолог, ніхто не зможе звинуватити Захід у тому, що він напав на Російську Федерацію. Адже він не визнає ці землі російськими.

Якою буде найефективніша відповідь НАТО на ядерний удар Росії: дивіться відео

Чи усвідомлює Кремль готовність Заходу відповісти

Шейтельман вважає, що Москва може недооцінювати готовність Заходу відповісти на ядерні атаки Путіна. Якби у Кремлі вірили на 100%, що Захід завдасть ударів у відповідь, то вони б не наважилися взагалі на ядерний удар.

Тому що це буде кінець Путіна. Вся його боєздатна частина армії перебуває в Україні. Немає ще однієї армії,

– зазначив політтехнолог.

За його словами, якщо армія Росії буде знищена ударами військ США, то це спричинить не лише воєнний крах, а велику катастрофу на всьому південному заході Росії. Тому що туди втікатимуть сотні тисяч недобитих російських військових зі зброєю.

Тому, резюмував Шейтельман, це означатиме кінець путінського режиму. А для армії НАТО, наприклад, після цього не важко буде взяти Москву.

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