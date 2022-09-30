Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, Україна змусила Захід зберегти свою гідність і відповідно поводитися.

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Захід зрозумів, що Україна не піде на домовленості

Піонтковський зазначив, що першочерговою реакцією Заходу на погрози путіна використати ядерну зброю була спроба домовитися. Вони б кинулися вмовляти Київ та президента Володимира Зеленського.

Але вони зрозуміли, що Україна ніколи не погодиться й ніколи не домовиться,

– зауважив російський публіцист.

Він нагадав, що саме з цим до Києва у липні приїжджали прем'єр-міністр Італії Маріо Драггі, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Також до Львова приїжджав Реджеп Ердоган.

Ердогану заплатили величезну ціну. Йому віддали Вірменію на з'їдання і Сирію. Він відпрацьовує своє, показує, що він чесний чоловік,

– сказав Піонтковський.

Проте, наголосив публіцист, президент Туреччини сам розуміє, що ніколи не вмовить Володимира Зеленського.

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"Україна змусила Захід поводитися гідно"

Піонтковський наголосив, що Україна зараз є лідером вільного світу. Наша країна змусила Захід зберегти свою гідність.

Адже вся його політика останні 20 років була – поступатися росіянам. Саме ядерний шантаж працював 20 років,

– заявив він.

Він зауважив, що у 2008 Україну й Грузію не прийняли в НАТО, щоб не провокувати путіна. З тієї ж причини "проковтнули" війну в Грузії та окупацію Криму. І "проковтнули" б зараз повномасштабну війну росії проти України.

Україна зараз врятувала не лише себе, а весь світ від ганьби, про яку казав Черчилль знаменитою фразою: "якщо обираєте між ганьбою і війною, то отримаєте і ганьбу, і війну". Україна змусила Захід цього разу поводитися гідно,

– наголосив Піонтковський.

На його думку, якби не було злочинів у Бучі, Ірпені, Ізюмі, то, можливо, Україна б погодилася залишити путіну ОРДЛО, щоб він відповз і дав усім спокій. Але тепер у політиків Заходу не виникає думки їхати до Києва, адже Україна не погодиться на домовленості.

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