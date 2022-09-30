Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, Україна змусила Захід зберегти свою гідність і відповідно поводитися.
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Захід зрозумів, що Україна не піде на домовленості
Піонтковський зазначив, що першочерговою реакцією Заходу на погрози путіна використати ядерну зброю була спроба домовитися. Вони б кинулися вмовляти Київ та президента Володимира Зеленського.
Але вони зрозуміли, що Україна ніколи не погодиться й ніколи не домовиться,
– зауважив російський публіцист.
Він нагадав, що саме з цим до Києва у липні приїжджали прем'єр-міністр Італії Маріо Драггі, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Також до Львова приїжджав Реджеп Ердоган.
Ердогану заплатили величезну ціну. Йому віддали Вірменію на з'їдання і Сирію. Він відпрацьовує своє, показує, що він чесний чоловік,
– сказав Піонтковський.
Проте, наголосив публіцист, президент Туреччини сам розуміє, що ніколи не вмовить Володимира Зеленського.
Піонтковський про ядерний шантаж росії та наміри Заходу: дивіться відео
"Україна змусила Захід поводитися гідно"
Піонтковський наголосив, що Україна зараз є лідером вільного світу. Наша країна змусила Захід зберегти свою гідність.
Адже вся його політика останні 20 років була – поступатися росіянам. Саме ядерний шантаж працював 20 років,
– заявив він.
Він зауважив, що у 2008 Україну й Грузію не прийняли в НАТО, щоб не провокувати путіна. З тієї ж причини "проковтнули" війну в Грузії та окупацію Криму. І "проковтнули" б зараз повномасштабну війну росії проти України.
Україна зараз врятувала не лише себе, а весь світ від ганьби, про яку казав Черчилль знаменитою фразою: "якщо обираєте між ганьбою і війною, то отримаєте і ганьбу, і війну". Україна змусила Захід цього разу поводитися гідно,
– наголосив Піонтковський.
На його думку, якби не було злочинів у Бучі, Ірпені, Ізюмі, то, можливо, Україна б погодилася залишити путіну ОРДЛО, щоб він відповз і дав усім спокій. Але тепер у політиків Заходу не виникає думки їхати до Києва, адже Україна не погодиться на домовленості.
Як путін погрожує світу ядерною зброєю
- Путін 21 вересня пригрозив світу ядерною зброєю. Він сказав, що росія використає усі наявні засоби для "свого захисту". У своїй "промові" глава кремля наголосив, що не блефує.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що погрози ядерною зброєю від очільника кремля владіміра путіна не є чимось новим. Але, за словами українського лідера, не можна відкидати ризики.
- На ймовірні дії росії мають реагувати інші ядерні держави, щоб продовжувати стримувати москву від агресивних намірів. Так вважає радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
- На пресконференції в ООН сєргєй лавров став погрожувати "ядерною доктриною". Він заявив, що всі російські закони й доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на "приєднані" через псевдореферендуми території України.