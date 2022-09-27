Про це 24 каналу сказав посол України в США (2015 – 2019 роки) Валерій Чалий. Він вважає, що Джо Байден має публічно заявити про наслідки для росії у випадку використання ядерної зброї.

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Загрози застосування росією ядерної зброї

Чалий зазначив, що, коли йдуть обговорення застосування ядерної зброї, треба бути дуже обережним в оцінках. Варто слухати лише дійсно фахівців з цих питань.

Навіть наша оцінка буде дуже суб'єктивна стосовно готовності застосувати, дійсно, цю зброю масового знищення. Тому я буду дуже обережний у своїх оцінках. Я можу сказати, що це не перша ситуація, яка виникає. Історично це було,

– сказав експосол.

Він зауважив, що світ стояв на порозі застосування ядерної зброї під час Карибської кризи. Але тоді мовилося про інші речі – про балістичні ракети, про апокаліпсис, коли весь світ просто розчиниться в темряві.

Зараз мовиться, на превеликий жаль, зовсім про інше. Про те, що може бути теоретично застосована тактична ядерна зброя, яка до жодних катастроф у світі не веде. Тому вона не є зупиняючою,

– зауважив Чалий.

За його словами, в росії є доктрина радянського союзу, за якою ця зброя називається зброєю масового ураження. В Україні ж вона називається зброєю масового знищення. Вже самі розмови, які роблять обговорення про цю зброю звичайною дискусією, є небезпечними.

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Як мають бути дії на ядерні погрози путіна

Чалий певен, що путіну для досягнення своїх цілей перемоги над Україною потрібне не використання зброї масового знищення, а загроза, шантаж.

Другий момент – те, що говориться, що буде відповідь. Вона, звичайно, буде. Тому що з моменту застосування зброї руйнується весь режим, який США встановлювали з часів Другої світової війни,

– зазначив він.

Адже, зауважив експосол, кілька десятків країн у 60-х роках були готові мати ядерну зброю. А США зі своїми союзниками зробили так, щоб це коло обмежити. І, якщо ядерну зброю буде застосовано, то цей режим руйнується.

І, повірте мені, всі країни, включно з Україною, за кілька років будуть мати ядерну зброю. І це руйнує весь світовий порядок. Тому ніхто цього не допустить. Тому всі слова про катастрофічні наслідки для росії – це не простий звук,

– наголосив Чалий.

Він вважає, що президент США має на весь світ заявити, якими будуть наслідки для росії у випадку використання нею ядерної зброї. Тобто треба поставити шантажистів на місце. А зробити це можна, обійшовши їх на крок.

Сказати навпаки – припини нам погрожувати. Ти отримаєш удари Б-52. Ти отримаєш удари по чорноморському флоту, він буде знищений за кілька хвилин. Твої військові бази будуть знищені за кілька хвилин. Ти отримаєш удар по бункеру і 2,5 кілометри вглиб тебе не врятує, тому що ти знаєш, що в нас є такі заряди,

– наголосив експосол.

Саме це, додав Чалий, потрібно зробити. Але натомість іде дискусія, яку всі переводять в абсолютно звичайну полеміку про зброю масового знищення.

Як путін погрожує світу ядерною зброєю

Путін 21 вересня пригрозив світу ядерною зброєю. Він сказав, що росія використає усі наявні засоби для "свого захисту". У своїй "промові" глава кремля наголосив, що не блефує.

Президент Володимир Зеленський заявив, що погрози ядерною зброєю від очільника кремля владіміра путіна не є чимось новим. Але, за словами українського лідера, не можна відкидати ризики.

На ймовірні дії росії мають реагувати інші ядерні держави, щоб продовжувати стримувати москву від агресивних намірів. Так вважає радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

На пресконференції в ООН сєргєй лавров став погрожувати "ядерною доктриною". Він заявив, що всі російські закони й доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на "приєднані" через псевдореферендуми території України.

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