Про це 24 каналу сказав посол України в США (2015 – 2019 роки) Валерій Чалий. Він вважає, що Джо Байден має публічно заявити про наслідки для росії у випадку використання ядерної зброї.
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Загрози застосування росією ядерної зброї
Чалий зазначив, що, коли йдуть обговорення застосування ядерної зброї, треба бути дуже обережним в оцінках. Варто слухати лише дійсно фахівців з цих питань.
Навіть наша оцінка буде дуже суб'єктивна стосовно готовності застосувати, дійсно, цю зброю масового знищення. Тому я буду дуже обережний у своїх оцінках. Я можу сказати, що це не перша ситуація, яка виникає. Історично це було,
– сказав експосол.
Він зауважив, що світ стояв на порозі застосування ядерної зброї під час Карибської кризи. Але тоді мовилося про інші речі – про балістичні ракети, про апокаліпсис, коли весь світ просто розчиниться в темряві.
Зараз мовиться, на превеликий жаль, зовсім про інше. Про те, що може бути теоретично застосована тактична ядерна зброя, яка до жодних катастроф у світі не веде. Тому вона не є зупиняючою,
– зауважив Чалий.
За його словами, в росії є доктрина радянського союзу, за якою ця зброя називається зброєю масового ураження. В Україні ж вона називається зброєю масового знищення. Вже самі розмови, які роблять обговорення про цю зброю звичайною дискусією, є небезпечними.
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Чалий певен, що путіну для досягнення своїх цілей перемоги над Україною потрібне не використання зброї масового знищення, а загроза, шантаж.
Другий момент – те, що говориться, що буде відповідь. Вона, звичайно, буде. Тому що з моменту застосування зброї руйнується весь режим, який США встановлювали з часів Другої світової війни,
– зазначив він.
Адже, зауважив експосол, кілька десятків країн у 60-х роках були готові мати ядерну зброю. А США зі своїми союзниками зробили так, щоб це коло обмежити. І, якщо ядерну зброю буде застосовано, то цей режим руйнується.
І, повірте мені, всі країни, включно з Україною, за кілька років будуть мати ядерну зброю. І це руйнує весь світовий порядок. Тому ніхто цього не допустить. Тому всі слова про катастрофічні наслідки для росії – це не простий звук,
– наголосив Чалий.
Він вважає, що президент США має на весь світ заявити, якими будуть наслідки для росії у випадку використання нею ядерної зброї. Тобто треба поставити шантажистів на місце. А зробити це можна, обійшовши їх на крок.
Сказати навпаки – припини нам погрожувати. Ти отримаєш удари Б-52. Ти отримаєш удари по чорноморському флоту, він буде знищений за кілька хвилин. Твої військові бази будуть знищені за кілька хвилин. Ти отримаєш удар по бункеру і 2,5 кілометри вглиб тебе не врятує, тому що ти знаєш, що в нас є такі заряди,
– наголосив експосол.
Саме це, додав Чалий, потрібно зробити. Але натомість іде дискусія, яку всі переводять в абсолютно звичайну полеміку про зброю масового знищення.
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