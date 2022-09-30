Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он считает, что Москва может недооценивать готовность Запада ответить на ядерные атаки Путина.

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Какой самый эффективный ответ НАТО на ядерный удар России

Шейтельман отметил, что фактически Соединенные Штаты Америки уже де-факто нанесли ответный удар. Энтони Блинкен несколько дней назад заявил, что Украина может применять Западное вооружение для освобождения областей, которые Путин сейчас пытается аннексировать.

На самом деле это заявление является ключевым. Потому что остальные – это этакие обещания, мол, ударим в ответ по России. А здесь непосредственное участие НАТО во главе с США в нашей освободительной войне

– сказал политтехнолог.

Он отметил, что в случае применения Россией ядерного оружия ответ США не обязательно должен быть ядерным. Они могут ударить по российской группировке на оккупированных украинских территориях.

Потому что если вспомнить, как Соединенные Штаты и НАТО вмешивались, например, в Боснийский конфликт, когда была война в Боснии, то они делали именно это,

– заметил Шейтельман.

То есть, объяснил он, они стали наносить удары именно по сербской армии со своих самолетов, уничтожили ее и полностью остановив войну, потому что сербы больше не смогли наступать.

Важно, что в этот момент Запад не начнет ядерную войну, он только примет участие в нашей освободительной войне. Все это будет происходить на территории Украины с согласия украинского командования,

– подчеркнул он.

Поэтому, заметил политтехнолог, никто не сможет обвинить Запад в том, что он напал на Российскую Федерацию. Он ведь не признает эти земли русскими.

Каким будет эффективный ответ НАТО на ядерный удар России: смотрите видео

Осознает ли Кремль готовность Запада ответить

Шейтельман считает, что Москва может недооценивать готовность Запада ответить на ядерные атаки Путина. Если бы в Кремле верили на 100%, что Запад нанесет ответные удары, то они бы не решились вообще на ядерный удар.

Потому что это будет конец Путина. Вся его боеспособная часть армии находится на Украине. Нет еще одной армии,

– отметил политтехнолог.

По его словам, если армия России будет уничтожена ударами войск США, то это повлечет за собой не только военный крах, а большую катастрофу на всем юго-западе России. Потому что туда будут убегать сотни тысяч недобитых российских военных с оружием.

Поэтому, резюмировал Шейтельман, это будет означать конец путинского режима. А для армии НАТО, например, после этого не составит труда взять Москву.

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