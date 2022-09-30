Коли Росія програє, Україна не матиме жодних перепон для вступу до НАТО. Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив радник ОП Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал.

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Чи вплине подача заявки до НАТО на війну

Михайло Подоляк висловив думку, що війна може закінчитися раніше, ніж Україні пройде усі бюрократичні процедури щодо вступу в НАТО. При цьому коли війна закінчиться, Україні нічого не заважатиме вступити до Альянсу.

Як тільки Україна фіналізує правильно війну, як тільки Росія програє, після цього не буде жодної перепони для нас, щоб вступити в НАТО,

– сказав Подоляк.

Він додав, що подача Україною заявки на вступ до НАТО не вплине на війну проти Росії та на те, що відбувається на окупованих територіях, проте це допоможе пришвидшити поставки зброї Україні.

На думку радника глав ОП, ця заявка символізує початок нової ери для України і формування безпекової архітектури.

Чи вступить НАТО у війну з Росією

На запитання журналіста, чи змушене буде НАТО вступити у війну проти Росії, якщо Україну візьмуть до Альянсу, Подоляк відповів: "Я думаю, що війну можна буде завершити трошки швидше, ніж ми пройдемо всі бюрократичні процедури".

Він вважає, що Україна може увійти до Альянсу одночасно зі звільненням територій, щоб унеможливити виникнення подібних масштабних воєн у Європі в майбутньому.

Нагадаємо, що 30 вересня Володимир Зеленський повідомив, що Україна подає пришвидшену заявку на вступ до НАТО.

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