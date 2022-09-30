Про це заявив президент США Джо Байден. Американський лідер наголосив, що необхідно підтримувати Україну доти, поки ще необхідно.

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США поважають міжнародно визнані кордони України

Джо Байден назвав події в Кремлі шахрайською спробою анексувати суверенну територію України і підкреслив, що США поважають міжнародно визнані кордони України. Водночас американський президент підкреслив, що Росія порушує статут ООН та міжнародне право.

Байден підкреслив, що США підтримуватимуть зусилля України щодо повернення захоплених Росією територій.

Ми продовжимо постачати Україні обладнання, яке їй потрібне для самозахисту, попри зухвалі спроби Росії перекроїти кордони свого сусіда. І я з нетерпінням чекаю на підписання Конгресом закону, який надасть додаткові 12 мільярдів доларів для підтримки України,

– підкреслив Байден.