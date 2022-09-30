Про це сказав Володимир Зеленський у зверненні до українців 30 вересня.

До теми Україна подає термінову заявку на вступ до НАТО

"Україна була й залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах", – заявив Зеленський.

Зверніть увагу – президент України про вступ до НАТО та переговори з Росією: дивіться відео

Путін не знає, що таке гідність

Український президент зазначив, на яких умовах можливі переговори з Росією. Проте домовлятися з Владіміром Путіним точно ніхто не буде.

Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії, – наголосив Зеленський.

Реакція Росії

На заяву Зеленського відреагували у Кремлі. Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров сказав, що це рішення зробить гірше для України. Про це повідомили у пропагандистських ЗМІ.

"Потрібно сприймати серйозно фразу Путіна про те, що чим довше Київ відмовлятиметься від переговорів, тим складніше буде домовитись", – заявив Лавров.