Про це сказав Володимир Зеленський у зверненні до українців 30 вересня.
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"Україна була й залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах", – заявив Зеленський.
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Путін не знає, що таке гідність
Український президент зазначив, на яких умовах можливі переговори з Росією. Проте домовлятися з Владіміром Путіним точно ніхто не буде.
Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії, – наголосив Зеленський.
Реакція Росії
На заяву Зеленського відреагували у Кремлі. Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров сказав, що це рішення зробить гірше для України. Про це повідомили у пропагандистських ЗМІ.
"Потрібно сприймати серйозно фразу Путіна про те, що чим довше Київ відмовлятиметься від переговорів, тим складніше буде домовитись", – заявив Лавров.