Об этом сказал Владимир Зеленский в обращении к украинцам 30 сентября.

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"Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях", – заявил Зеленский.

Обратите внимание – президент Украины о вступлении в НАТО и переговорах с Россией: смотрите видео

Путин не знает, что такое достоинство

Украинский президент отметил, на каких условиях возможны переговоры с Россией. Однако договариваться с Владимиром Путиным точно никто не будет.

Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России,

– подчеркнул Зеленский.

Реакция России

На заявление Зеленского отреагировали в Кремле. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что это решение сделает хуже Украины. Об этом сообщили в пропагандистских СМИ.

"Нужно воспринимать серьезную фразу Путина о том, что чем дольше Киев будет отказываться от переговоров, тем сложнее будет договориться", – заявил Лавров.