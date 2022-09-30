Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, сейчас ситуация на политической карте мира существенно изменилась в пользу Украины.

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По его мнению, сейчас гораздо больше вероятности, что Украину включат в Североатлантический альянс, чем в предыдущие годы.

Старые договоренности уже не работают. Сегодня мы открываем новую страницу в истории XXI века. История пишется прямо сейчас,

– подчеркнул политолог.

Какие преграды были у Украины на пути в НАТО

Давидюк подчеркнул, что сейчас в политике уже нет Ангелы Меркель и Николя Саркози.

"Это два человека, которые в 2008 году помешали нам вступить в НАТО и получить дорожную карту", – пояснил он.

Также, по мнению Давидюка, Россия уже потеряла свою способность влиять на решения НАТО по поводу новых членов.

Ядерные угрозы Путина – это демонстрация того, что никаких других инструментов давления у него нет. Именно поэтому он так спешил "легализовать" через псевдореферендумы свое влияние на оккупированных территориях. Это свидетельствует о том, что удержать их военным путем он не может,

– отметил политолог.

"У Украины появилось окно возможностей"

Поскольку российский диктатор сейчас очень слаб, он не сможет помешать Украине вступить в Североатлантический альянс.

У Украины появилось окно возможностей вступления в НАТО. Мы сможем получить 5-ю поправку и защищать всю неоккупированную часть своей территории инструментами всех членов НАТО,

– сказал Давидюк.

Может ли кто-нибудь помешать вступлению Украины в НАТО

По мнению политолога, в целом у НАТО сейчас нет особых оснований, чтобы отказать Украине. По его словам, отдельные члены альянса, конечно, могут выступить против включения Украины в НАТО.

"Отмазку" может иметь только Венгрия, получающая бонусы от России. Но, как показывает практика, когда основные игроки блока давят на Венгрию, то Виктор Орбан готов идти на уступки,

– сказал Давидюк.

Он добавил, что Венгрия готова подыгрывать России в тактических вопросах, но в стратегических – обычно синхронная с Западом.

"Усиление Украины вступлением в Североатлантический альянс приведет к тому, что Украина быстро вернет все свои территории", – подчеркнул Давидюк.

Николай Давыдюк рассказал, почему для Украины важно вступление в НАТО: смотрите видео

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