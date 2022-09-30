Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, сейчас ситуация на политической карте мира существенно изменилась в пользу Украины.
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По его мнению, сейчас гораздо больше вероятности, что Украину включат в Североатлантический альянс, чем в предыдущие годы.
Старые договоренности уже не работают. Сегодня мы открываем новую страницу в истории XXI века. История пишется прямо сейчас,
– подчеркнул политолог.
Какие преграды были у Украины на пути в НАТО
Давидюк подчеркнул, что сейчас в политике уже нет Ангелы Меркель и Николя Саркози.
"Это два человека, которые в 2008 году помешали нам вступить в НАТО и получить дорожную карту", – пояснил он.
Также, по мнению Давидюка, Россия уже потеряла свою способность влиять на решения НАТО по поводу новых членов.
Ядерные угрозы Путина – это демонстрация того, что никаких других инструментов давления у него нет. Именно поэтому он так спешил "легализовать" через псевдореферендумы свое влияние на оккупированных территориях. Это свидетельствует о том, что удержать их военным путем он не может,
– отметил политолог.
"У Украины появилось окно возможностей"
Поскольку российский диктатор сейчас очень слаб, он не сможет помешать Украине вступить в Североатлантический альянс.
У Украины появилось окно возможностей вступления в НАТО. Мы сможем получить 5-ю поправку и защищать всю неоккупированную часть своей территории инструментами всех членов НАТО,
– сказал Давидюк.
Может ли кто-нибудь помешать вступлению Украины в НАТО
По мнению политолога, в целом у НАТО сейчас нет особых оснований, чтобы отказать Украине. По его словам, отдельные члены альянса, конечно, могут выступить против включения Украины в НАТО.
"Отмазку" может иметь только Венгрия, получающая бонусы от России. Но, как показывает практика, когда основные игроки блока давят на Венгрию, то Виктор Орбан готов идти на уступки,
– сказал Давидюк.
Он добавил, что Венгрия готова подыгрывать России в тактических вопросах, но в стратегических – обычно синхронная с Западом.
"Усиление Украины вступлением в Североатлантический альянс приведет к тому, что Украина быстро вернет все свои территории", – подчеркнул Давидюк.
Николай Давыдюк рассказал, почему для Украины важно вступление в НАТО: смотрите видео
Украина подала заявку на вступление в НАТО: главное
- Президент Зеленский подчеркнул, что Украина уже фактически действует по стандартам НАТО. Остается стать полноценным членом юридически.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что война России против Украины может закончиться быстрее, чем Украина пройдет все бюрократические ступени вступления в Альянс. Он добавил, что заявка на вступление в НАТО – начало новой эры для нашей страны.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на намерения Украины вступить в альянс. По его словам, НАТО твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Столтенберг также сообщил, что решение о членстве будут приниматься всеми 30 союзниками.