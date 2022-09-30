Наприклад, про підтримку вступу України до НАТО заявили Канада та країни Балтії. Раекції світу 24 канал зібрав далі.

До теми Рішення ухвалюватимуть усі члени, – Столтенберг про вступ України у НАТО

Як країни підтримують вступ України до НАТО

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі наголосила під час брифінгу, що позиція країни не змінилася. Канада вірить у політику відчинених дверей НАТО.

За словами дипломатки, Канада завжди вірила у те, що Україна має бути частиною НАТО. Окрім цього, країна продовжить постачати Києву озброєння та навчати українських військовослужбовців.

Країни Балтії

Також за вступ України до НАТО висловився глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс. Він наголосив, що прибалтійські друзі підтримують державу. Хоробрість українців надихає та може лише зміцнити союз.

Ідентичні повідомлення опублікували міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс та глава МЗС Естонії Урмас Рейнсал.

"Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Сміливість України, яка надихає, може лише зміцнити наш союз", – зазначили міністри.

Що цьому передувало

Зеленський після засідання РНБО заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному форматі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що двері Альянсу завжди відчинені. Однак рішення мають приймати 30 членів НАТО.

До речі, радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що перед подачею заявки Україна мала консультації з НАТО.

Детальніше – Україна терміново подає заявку на вступ до НАТО: відео