Попередні консультації відбувались протягом певного часу. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

До речі Рішення ухвалюватимуть усі члени, – Столтенберг про вступ України у НАТО

Вони проходили на рівні різних експертів і перших осіб і держави, а також блоку НАТО.

Були перемовини з генсеком ООН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що президент Володимир Зеленський та керівник Офісу Андрій Єрмак провели не один раунд переговорів з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Вони шукали аргументи, оскільки або "зараз ми всі реально б’ємо по руках Путіну, або про міжнародний мир і безпеку можна забути".

Дипломат наголосив, що Україна ще не має над собою парасольки 5 статті, але всі члени НАТО де-факто перебувають під парасолькою України, під захистом ЗСУ. Тому Україна подала заявку на членство в НАТО. До слова, за нових обставин це не потребує надання ПДЧ.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський 30 вересня оголосив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у спрощеному порядку. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення про вступ ухвалюватимуть усі члени.

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