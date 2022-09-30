К примеру, о поддержке вступления Украины в НАТО заявили Канада и страны Балтии.
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Как страны поддерживают вступление Украины в НАТО
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отметила во время брифинга, что позиция страны не изменилась. Канада верит в политику открытых дверей НАТО.
По словам дипломатки, Канада всегда верила в то, что Украина должна быть частью НАТО. Кроме этого, страна продолжит поставлять Киеву вооружение и обучать украинских военнослужащих.
Страны Балтии
- Также за вступление Украины в НАТО высказался глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис. Он подчеркнул, что прибалтийские друзья поддерживают государство. Храбрость украинцев вдохновляет и может только укрепить союз.
- Идентические сообщения опубликовали министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринк и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсал.
"Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновляющая смелость Украины может лишь укрепить наш союз", – отметили министры.
Что этому предшествовало
- Зеленский после заседания СНБО заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном формате.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что двери Альянса всегда открыты. Однако решения должны принимать 30 членов НАТО.
- Кстати, советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что перед подачей заявки Украина проводила консультации с НАТО.
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