К примеру, о поддержке вступления Украины в НАТО заявили Канада и страны Балтии.

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Как страны поддерживают вступление Украины в НАТО

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отметила во время брифинга, что позиция страны не изменилась. Канада верит в политику открытых дверей НАТО.

По словам дипломатки, Канада всегда верила в то, что Украина должна быть частью НАТО. Кроме этого, страна продолжит поставлять Киеву вооружение и обучать украинских военнослужащих.

Страны Балтии

Также за вступление Украины в НАТО высказался глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис. Он подчеркнул, что прибалтийские друзья поддерживают государство. Храбрость украинцев вдохновляет и может только укрепить союз.

Идентические сообщения опубликовали министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринк и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсал.

"Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновляющая смелость Украины может лишь укрепить наш союз", – отметили министры.

Что этому предшествовало

Зеленский после заседания СНБО заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном формате.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что двери Альянса всегда открыты. Однако решения должны принимать 30 членов НАТО.

Кстати, советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что перед подачей заявки Украина проводила консультации с НАТО.

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