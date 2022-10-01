Михайло Подоляк під час телемарафону розповів, чи стоятиме на заваді нашому вступу до НАТО Угорщина. На його думку, у цієї й низки інших держав лише тимчасові проросійські погляди. І все може змінитися кардинально найближчим часом.

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На Угорщину вплине крах Росії

За словами Подоляка, Угорщина й інші держави лиш тимчасово мають проросійські погляди. Пов'язано це з тим, що вони тягнуться, так би мовити, до сильнішого. Але щойно Росія зазнає поразки від України.

Щойно їй доведеться сісти за стіл перемовин у позиції, де ультиматум ставитимуть їй, настрої в Угорщині зміняться. Ба більше, радник глави ОП переконаний, що вона розвернеться на 180 градусів, висловлюючи підтримку вступу України до НАТО.

Що ж стосується Туреччини, то в цьому випадку Подоляк зауважив, що ця держава шукає вигоду для себе. Він зазначив, що країна займає посередницьку позицію. Випадок же з Фінляндією та Швецією продемонстрував, що вона свій вплив конвертувала у задоволення певних потреб.

Якщо вже і говорити про досвід Фінляндії та Швеції, то він допоможе нашій державі. Але, наголошує Подоляк, ми йтимемо своїм українським шляхом. Він буде значно коротшим і цікавішим, переконаний радник глави Офісу Президента.

Україна вже діє за стандартами НАТО

Нагадаємо, що 30 вересня Володимир Зеленський заявив, що наша держава уже пройшла свій шлях до НАТО. Тож Україна подає заявку для вступу до Північноатлантичного Альянсу. Відповідне рішення ухвалили під час останнього засідання РНБО. Сама ж заявка термінова, а підписали її Володимир Зеленський, Денис Шмигаль та Руслан Стефанчук.

Президент України зробив акцент на тому, що наша держава фактично діє за стандартами НАТО. Тепер виникла потреба стати членом Альянсу на юридичному рівні.

На думку президента, досягнути цього цілком можливо. Особливо, якщо враховувати досвід Фінляндії та Швеції. Країн, які розпочали приєднання до НАТО без Плану дій щодо членства. І він переконаний, що прийняти пришвидшену заявку від нашої держави було б справедливим рішенням. Особливо в умовах, в яких кожен із нас упродовж 7 місяців захищає не лише Україну, а й весь світ.

Варте уваги – коли Україна може стати членом НАТО: дивіться відео