Зокрема, на засіданні РНБО вирішили, що Україна подаватиме заявку на вступ у НАТО за пришвидшеною програмою. Про це Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення, повідомляє 24 канал.

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Усі рішення Ставки та РНБО виконають

Президент заявив, що 30 вересня Україна ухвалила рішення на свій захист.

Усі вони будуть реалізовані. Рішення РНБО і Ставки. Я вже детально прозвітував сьогодні вдень про нашу заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою,

– додав Зеленський.

Він зазначив, що також прозвітував про очевидну готовність України до переговорів з Росією. Проте країна-терористка повинна мати для цього іншого президента – такого, який розумітиме, що відбувається.

"Зараз же хочу додати дещо про рішення РНБО щодо санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб. Там дійсно великий перелік, доволі гучні прізвища. Але все ж ми орієнтуємося не на гучність, а на те, щоб реально демонтувати російський вплив і при цьому вплинути на стан справ у самій Російській Федерації", – зауважив глава держави.

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За його словами, санкції запровадять проти кількох тисяч російських суб'єктів. Вони синхронізуються з обмеженнями, які ввели країни-партнери.

"Впроваджуються нові санкції проти ключових персоналій, проти значущих російських підприємств. Звичайно, санкції будуть застосовані й до тих громадян інших держав, які взяли участь у російському фарсі на окупованій території нашої держави", – розповів Зеленський.

Глава держави підсумував, що псевдореферендуми – це елементи агресії проти суверенної держави, і кожного, хто причетний до організації чи проведення такого фарсу, притягнуть до відповідальності.

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