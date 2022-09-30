В частности, на заседании СНБО решили, что Украина будет подавать заявку на вступление в НАТО по ускоренной программе. Об этом Зеленский рассказал во время своего вечернего обращения, сообщает 24 канал.

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Все решения Ставки и СНБО выполнят

Президент заявил, что 30 сентября Украина приняла решение в свою защиту.

Все они будут реализованы. Решения СНБО и Ставки. Я уже подробно отчитался сегодня днем о нашей заявке на вступление в НАТО по ускоренной процедуре,

– добавил Зеленский.

Он отметил, что также отчитался об очевидной готовности Украины к переговорам с Россией. Однако страна-террорист должна иметь для этого другого президента – понимающего, что происходит.

"Сейчас хочу добавить кое-что о решении СНБО по санкциям против российских физических и юридических лиц. Там действительно большой перечень, довольно громкие фамилии. Но все же мы ориентируемся не на громкость, а на то, чтобы реально демонтировать российское влияние и при этом повлиять на положение дел в самой Российской Федерации", – заметил глава государства.

Смотрите обращение президента Владимира Зеленского за 30 сентября

По его словам, санкции будут введены против нескольких тысяч российских субъектов. Они синхронизируются с ограничениями, введенными странами-партнерами.

"Внедряются новые санкции против ключевых персоналий, против значимых российских предприятий. Конечно, санкции будут применены и к гражданам других государств, которые приняли участие в российском фарсе на оккупированной территории нашего государства", — рассказал Зеленский.

Глава государства подытожил, что псевдореферендумы – это элементы агрессии против суверенного государства, и каждого, кто причастен к организации или проведению такого фарса, будет привлечен к ответственности.

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