Михаил Подоляк во время телемарафона рассказал, будет ли мешать нашему вступлению в НАТО Венгрия. По его мнению, у этого и ряда других государств только временные пророссийские взгляды. И все может измениться кардинально в ближайшее время.

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На Венгрию повлияет крах России

По словам Подоляка, Венгрия и другие государства лишь на время имеют пророссийские взгляды. Связано это с тем, что они тянутся, так сказать, к более сильному. Но как только Россия потерпит поражение от Украины.

Как только ей придется сесть за стол переговоров в позиции, где ультиматум будут ставить ей, настроения в Венгрии изменятся. Более того, советник главы ОП убежден, что она развернется на 180 градусов, выражая поддержку вступления Украины в НАТО.

Что касается Турции, то в этом случае Подоляк отметил, что это государство ищет выгоду для себя. Он отметил, что страна занимает посредническую позицию. Случай с Финляндией и Швецией продемонстрировал, что она свое влияние конвертировала в удовлетворение определенных потребностей.

Если уж говорить об опыте Финляндии и Швеции, то он поможет нашему государству. Но, отмечает Подоляк, мы будем идти своим украинским путем. Он будет гораздо короче и интереснее, убежден советник главы Офиса Президента.

Украина уже действует по стандартам НАТО

Напомним, что 30 сентября Владимир Зеленский заявил, что наше государство уже прошло свой путь в НАТО. Украина подает заявку для вступления в Североатлантический Альянс. Соответствующее решение было принято во время последнего заседания СНБО. Сама заявка срочная, а подписали ее Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль и Руслан Стефанчук.

Президент Украины сделал акцент на том, что наше государство фактически действует по стандартам НАТО. Теперь возникла необходимость стать членом Североатлантического союза на юридическом уровне.

По мнению президента, добиться этого вполне возможно. Особенно если учитывать опыт Финляндии и Швеции. Страны, начавшие присоединение к НАТО без Плана действий по членству. И он убежден, что принять ускоренную заявку от нашего государства было бы справедливым решением. Особенно в условиях, в которых каждый из нас 7 месяцев защищает не только Украину, но и весь мир.

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