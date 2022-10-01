Відповідну інформацію повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Це трапилось під час щоденної пресконференції 30 вересня.
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США прокоментували вступ України в НАТО
Процес вступу України до НАТО слід розпочати в інший час,
– заявив Салліван.
За словами радника президента США з національної безпеки:
- Сполучені Штати десятиліттями чітко давали зрозуміти, що підтримують політику відкритих дверей для НАТО;
- будь-яке рішення щодо членства в Альянсі ухвалюється між 30 союзниками та країнами, які прагнуть приєднатися.
"Зараз ми вважаємо, що найкращий спосіб для нас підтримати Україну – це практична підтримка на місцях в Україні, і що процес у Брюсселі слід розпочати в інший час", – заявив Салліван.
Варто пригадати, що 30 вересня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени Альянсу підтримують "право України обирати власний шлях" та попередив, що будь-яке рішення про членство має прийматися всіма 30 членами Альянсу.
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