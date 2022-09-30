Таку думку 24 каналу озвучила політологиня, дослідниця Гарвардської школи Кеннеді Мар'яна Буджерин. Раніше Зеленський пообіцяв, що всі рішення РНБО і Ставки будуть виконані, включно зі вступом у НАТО.

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Один документ не гарантуватиме Україні безпеку

Буджерин розповіла, що питання гарантії безпеки завжди було і є дуже болючим для України, з огляду на Будапештський меморандум. Однак підписання одного документу не гарантуватиме нашій державі безпеку. Тут треба продумати багаторівневу політику.

Перше – це власна обороноспроможність України. У першу чергу засоби ППО. Свій власний ВПК, який у партнерстві з Західними партнерами й технологіями мав би власну обороноздатність,

– зазначила політологиня.

Модель Ізраїля дуже важлива для нас

Дослідниця Гарвардської школи Кеннеді продовжила, що модель Ізраїля дуже важлива для нас. Зокрема, про неї згадував і Залужний.

"Невелика країна, оточена ворогами з усіх боків. Вона підтримує дуже тісний важливий стратегічний контакт і партнерство з США. Тут не стоїть питання входження у великі Альянси", – зауважила вона.

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Вступ у НАТО не буде швидким

Політологиня додала, що вступ у НАТО не буде швидким. Є такі країни, як-от Угорщина, яка може заблокувати вхід України в Альянс. Німеччина навіть зараз дуже обережно до цього ставиться.

Швидший і більш імовірний варіант – це нав'язати стратегічне партнерство. Бажано з підписанням договору, але можливо й без нього. Можливий такий варіант, який має Південна Корея. У них є договір про військовий взаємозахист з США,

– наголосила Буджерин.

Вона сказала, що ось такий договір міг би бути дієвим. Можливо, також коаліція з Великою Британією і Польщею, про яку говорили раніше. Однак усе одно, яким би не був цей документ, він сам по собі не буде достатнім без наголосу на власну обороноспроможність країни.

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