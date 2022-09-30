Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він також зазначив, що за місяць до нападу на Україну, Путін відкрито погрожував НАТО.

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"В промові Володимира Зеленського пролунала дуже важлива фраза про те, що Україна вже "де-факто член НАТО". І це не особлива милість до України, а наслідок того, що вона зараз одна "гарує" за все НАТО, стримуючи російську орду",

– каже Піонтковський.

"Альянс готувався до цього протистояння 70 років, але особлива роль випала саме на долю української армії", – каже він.

Відмовки чиновників НАТО більше не спрацюють

Тому всі ці безглузді розмови впродовж 15 років, що Україна не відповідає високим стандартам НАТО – жоден натівський чиновник не зможе так сказати, бо це буде сором,

– переконаний публіцист.

Андрій Піонтковський каже, що Україну 15 років не приймали до НАТО, бо не хотіли брати відповідальність за війну. А зараз, за словами Піонтковського, в НАТО вже зрозуміли, що воювати в Україні – не доведеться.

"Друзі" Путіна скоро зникнуть

Публіцист каже, що лузерів вже не любить ніхто, раніше ми думали, що вірними союзниками Росії є Китай та Індія. Він стверджує, що всі його союзники потрохи "відваляться". Байдуже, що скаже Орбан – зброя за стандартами НАТО все одно прийде.

Більше про особливості вступу України до НАТО – у розмові з Андрієм Піонтковським: дивіться відео

Україна крокує до НАТО – важливе про подачу заявки на членство

Зеленський після засідання РНБО заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному форматі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що двері Альянсу завжди відчинені. Однак рішення мають приймати 30 членів НАТО.

До речі, радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що перед подачею заявки Україна мала консультації з НАТО.

Нас вже підтримали країни Балтії

Також за вступ України до НАТО висловився глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс. Він наголосив, що прибалтійські друзі підтримують державу. Хоробрість українців надихає та може лише зміцнити союз.

Ідентичні повідомлення опублікували міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс та глава МЗС Естонії Урмас Рейнсал.

"Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Сміливість України, яка надихає, може лише зміцнити наш союз", – зазначили міністри.