Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он также отметил, что за месяц до нападения на Украину Путин открыто угрожал НАТО.
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"В речи Владимира Зеленского прозвучала очень важная фраза о том, что Украина уже "де-факто член НАТО". И это не особая милость к Украине, а следствие того, что она сейчас одна "пашет" за все НАТО, сдерживая российскую орду",
– говорит Пионтковский.
"Альянс готовился к этому противостоянию 70 лет, но особая роль выпала именно на долю украинской армии", – говорит он.
Отговорки чиновников НАТО больше не сработают
Поэтому все эти бессмысленные разговоры на протяжении 15 лет, что Украина не отвечает высоким стандартам НАТО – ни один натовский чиновник не сможет так сказать, потому что это будет стыд,
– убежден публицист.
Андрей Пионтковский говорит, что Украину 15 лет не принимали в НАТО, потому что не хотели брать ответственность за войну. А сейчас, по словам Пионтковского, в НАТО уже поняли, что воевать в Украине не придется.
"Друзья" Путина скоро исчезнут
Публицист говорит, что лузеров уже не любит никто, раньше мы полагали, что верными союзниками России являются Китай и Индия. Он утверждает, что все его союзники понемногу "отвалятся". Неважно, что скажет Орбан – оружие по стандартам НАТО все равно придет.
Больше об особенностях вступления Украины в НАТО – в разговоре с Андреем Пионтковским: смотрите видео
Украина идет к НАТО – важно о подаче заявки на членство
- Зеленский после заседания СНБО заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном формате.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что двери Альянса всегда открыты. Однако решение должно принимать 30 членов НАТО.
- Кстати, советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что перед подачей заявки Украина имела консультации с НАТО.
Нас уже поддержали страны Балтии.
- Также за вступление Украины в НАТО высказался глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис. Он подчеркнул, что прибалтийские друзья поддерживают государство. Храбрость украинцев вдохновляет и может только укрепить союз.
- Идентические сообщения опубликовали министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсал.
"Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновляющая смелость Украины может лишь укрепить наш союз", – отметили министры.