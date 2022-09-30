Про це в ефірі національного телемарафону сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він запевнив, що російська армія отримає відповідальність за злочини.

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"Ми зробили сьогодні те, що мали зробити. Іншої відповіді від нас не могло бути. Хочу звернути увагу, що крім пропозиції стосовно НАТО, є ще дуже важливий пункт рішення РНБО, який сьогодні обговорювали. Мовиться про те, що ніяких перемовин з Путіним Україна не матиме. Це підтримали одноголосно", – наголосив Данілов.

Потрібен консенсус

Генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив на терміновому брифінгу, але від нього не було конкретних відповідей щодо України. Данілов наголосив, що альянс – це не лише Столтенберг.

Це 30 країн і там має бути консенсус. Думаю, що повноважень на сьогодні давати таку відповідь у пана Столтенберга немає, – сказав секретар РНБО.

Він додав, що коли у 2008 році Україні не дали ПДЧ, то ніхто не склав руки. Україна продовжила курс у бік НАТО.

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