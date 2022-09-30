Об этом в эфире национального телемарафона сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он заверил, что русская армия понесет ответственность за преступления.

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"Мы сделали сегодня то, что должны сделать. Другого ответа от нас не могло быть. Хочу обратить внимание, что помимо предложения по поводу НАТО, есть еще очень важный пункт решения СНБО, который сегодня обсуждали. Речь идет о том, что никаких переговоров с Путиным Украина не будет вести. Это поддержали единогласно", – подчеркнул Данилов.

Нужен консенсус

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил на срочном брифинге, но от него не было конкретных ответов по Украине. Данилов подчеркнул, что альянс – это не только Столтенберг.

Это 30 стран, и там должен быть консенсус. Думаю, что полномочий сегодня давать такой ответ у господина Столтенберга нет, – сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что когда в 2008 году Украине не дали ПДЧ, никто не сложил руки. Украина продолжила курс в сторону НАТО.

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