Соответствующую информацию сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Это произошло во время ежедневной пресс-конференции 30 сентября.
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США прокомментировали вступление Украины в НАТО
Процесс вступления Украины в НАТО следует начать в другое время,
– заявил Салливан.
По словам советника президента США по национальной безопасности:
- Соединенные Штаты десятилетиями четко давали понять, что поддерживают политику открытых дверей для НАТО;
- любое решение о членстве в Альянсе принимается между 30 союзниками и странами, стремящимися присоединиться.
"Сейчас мы считаем, что лучший способ для нас поддержать Украину – это практическая поддержка на местах в Украине, и что процесс в Брюсселе следует начать в другое время", – заявил Салливан.
Стоит напомнить, что 30 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Альянса поддерживают "право Украины выбирать свой путь" и предупредил, что любое решение о членстве должно приниматься всеми 30 членами Альянса.
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