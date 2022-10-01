Соответствующую информацию сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Это произошло во время ежедневной пресс-конференции 30 сентября.

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США прокомментировали вступление Украины в НАТО

Процесс вступления Украины в НАТО следует начать в другое время,

– заявил Салливан.

По словам советника президента США по национальной безопасности:

Соединенные Штаты десятилетиями четко давали понять, что поддерживают политику открытых дверей для НАТО;

любое решение о членстве в Альянсе принимается между 30 союзниками и странами, стремящимися присоединиться.

"Сейчас мы считаем, что лучший способ для нас поддержать Украину – это практическая поддержка на местах в Украине, и что процесс в Брюсселе следует начать в другое время", – заявил Салливан.

Стоит напомнить, что 30 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Альянса поддерживают "право Украины выбирать свой путь" и предупредил, что любое решение о членстве должно приниматься всеми 30 членами Альянса.

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