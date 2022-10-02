Про це 24 каналу розказав політолог Микола Давидюк. Він зауважив, що заявка України на вступ до НАТО підняла ставки у війні проти Росії, однак стала відповіддю на ядерний шантаж Путіна.

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Сьогодні єдина легальна відповідь на ядерний шантаж – це вступ до НАТО, де є ядерні країни, які готові допомагати. Можна багато чого іншого придумати, але реальна відповідь – це НАТО,

– наголосив політолог.

Україні потрібен адвокат у НАТО

Утім на шляху від заявки до вступу Україні потрібно допомога – такий собі адвокат. Це має бути людина, яка буде продзвонювати усіх лідерів та дотискати їх щодо рішення прийняття України до Альянсу. Якщо наші лідери робитимуть це самі, це буде сприйматися не дуже добре. Тому зазвичай у політиці все працює так, що таку функцію бере на себе хтось зі сторони.

За словами Давидюка, це може бути, наприклад, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс чи будь-хто інший, хто представляє країну-члена НАТО, є близьким до України, і при цьому об'єктивно рівновіддаленим.

"Свого часу прем'єр-міністр Британії Девід Камерон дотискав парламенти країн ЄС, які не хотіли голосувати за Україну щодо угоди про економічну співпрацю. Він просто продзвонював усіх і дотискав у політичному і не тільки значенні. Вийшло. Тому зараз теж треба когось, хто б нам допоміг", – пояснив політолог.

Коли Україну можуть прийняти до Альянсу

Давидюк зазначив, що наразі близько три чверті країн-членів НАТО підтримують вступ України до Північноатлантичного Альянсу. Утім досі не так багато з них заявили про це публічно, а це дуже важливо для нас. Річ у тім, що наступний саміт НАТО відбудеться наступного року – чекати досить довго, особливо зважаючи на те, що Путін постійно погрожує ядерним ударом.

"Але якщо вони почнуть робити ці заяви публічно і їх буде більшість, тоді ми поставимо керівництво лідерів НАТО в дуже незручну позицію, і їм потрібно буде приймати проукраїнське рішення. Ось це зараз наше завдання", – наголосив Давидюк.

Чи хочуть зараз нас там бачити? Ні, не хочуть. Чи можемо ми там бути? Можемо. Беріть від зворотного – чи хотіли нас бачити кандидатом у члени Європейського Союзу? Ні, не хотіли, але ми отримали. Чи хотіли нам давати безвіз? Ні, не хотіли, але ми отримали. Чи хотіли з нами економічну угоду про співпрацю? Ні, не хотіли, але ми отримали,

– зауважив він.

Політолог визнав, що завжди буде хтось, хто проти. Головне – не здаватися, і продовжувати пояснювати та наполягати на своєму. Адже сила Україна – у тому, що вона не здається.

Для того, щоб максимально просунути свої інтереси, для нашої держави дуже важлива політична формула. Потрібно спілкуватися з населенням тих країн, лідери яких потенційно можуть бути проти вступу України до НАТО – наприклад, Німеччина, Франція, Угорщина. Населення цих країн можуть змінити думку своєї влади з цього питання, і ситуація може змінитися.

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Я думаю, що рік може бути тим дедлайном, коли ми прийдемо в НАТО. Це не багато і не мало, це достатньо твереза оцінка,

– вважає політолог.

Він додав, що з прикладу Фінляндії та Швеції видно, що пів року для вступу – це замало. Адже й у них є нюанси – Туреччина дещо затягує, а у Словаччині росіяни влаштували урядовий переворот, але лиш швидко не проголосувати.

В України подібних труднощів може бути більше, але деякі країни погодять швидше, аніж у випадку Фінляндії та Швеції.

"Я впевнений, що якщо ми зараз задамося цією ціллю, і паралельно з війною, звільненням Лимана та інших прекрасних українських міст, будемо переконувати окремо взяті країни, то з трьох чвертей зможе вийти буквально на 1 – 2 країни, які будуть проти. Але навіть їх можна буде переконати", – каже Давидюк.

Як відповідати на заперечення

Політолог зауважив, що вже лунає чимало аргументів, чому вступ України до НАТО зараз "не на часі". Так, наприклад, кажуть, що зараз нам не можна вступати до Альянсу, бо йде війна.

"Зачекайте, але ж Путін сам сказав, що "спецоперація", яка війна? Виходить, коли не треба, то "спецоперація", коли треба, то війна", – наголосив він.

Також когось обурюють нерозв'язані територіальні питання. Але, за словами Давидюка, Україна може звільнять свої території власною армією, не залучаючи до цього війська НАТО. Альянс може захищати, наприклад, вільну частину України, і не лізти на окуповані території.

Кажуть, що є територіальні претензії. У нас претензій немає, ми просто кажемо: "Звільніть наше",

– підкреслив експерт.

Микола Давидюк про шлях України до вступу у НАТО: дивіться відео

Україна готує угоду про гарантії безпеки

Спільно з міжнародними партнерами наша держава вже працює над двостороннім договором про гарантії безпеки під час перехідного періоду вступу до НАТО. Цей процес курує голова ОП Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Проєкт цього договору вже передати дипломатам 30 країн-членів Альянсу. Представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський вважає, що цей документ може стати не лише основою для гарантій безпеки України, але й інших потенційних представників такої колективної угоди.