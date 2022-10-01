Тобто сумарно європейські країни Альянсу не мають таких боєздатних Сухопутних сил, як має одна Україна. Про це 24 каналу розповів голова ГО "Україна в НАТО" та член Атлантичної ради Юрій Романюк.

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Хто може бути проти нашого вступу до Альянсу

Утім, є низка європейських політиків, які можуть бути проти вступу України в НАТО. Наприклад, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відомий своїми проросійськими настроями. Крім того, ми не знаємо, який уряд на момент нашого вступу буде в Греції або Італії.

Від цих країн можна потенційно гіпотетично очікувати, що вони намагатимуться ставити нам палиці в колеса,

– зазначив член Атлантичної ради.

Він наголосив, що для розв'язання цих питань є тривалий переговорний процес, а також нашому вступу сприятиме тиск Сполучених Штатів та Євросоюзу на ці країни.

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Хто ще може стати союзниками України

Наша держава може паралельно шукати союзників в оборонній сфері, оскільки статут НАТО цього не забороняє. Мовиться насамперед про союз з Британією, Польщею та країнами Балтії. Однак тут є кілька факторів, які від нас не залежать.

По-перше, США не дуже люблять "НАТО всередині НАТО",

– повідомив Романюк.

"90% політичного впливу в цій організації має США і без погодження з ними та знаходження компромісу з Білим домом цей процес буде дуже важко реалізувати", – констатував голова ГО "Україна в НАТО".

Другий фактор, який не залежить від нас, – у Британії змінився прем'єр-міністр,

– зауважив член Атлантичної ради.

На його думку, наша держава має враховувати, що на найближчих парламентських виборах уряд Британії може змінитися з консервативного на ліберальний. І яка в них буде позиція невідомо, можливо, їх і зовсім не цікавлять жодні союзи.

Крім того, ми ще взагалі не чули реакцію Польщі щодо цього. Отже, поки зарано про це говорити, але гіпотетично такий союз вигідний для нашої держави.

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