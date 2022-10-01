То есть суммарно европейские страны Альянса не имеют таких боеспособных Сухопутных сил, как одна Украина. Об этом 24 канала рассказал глава ОО "Украина в НАТО" и член Атлантического совета Юрий Романюк.
Важно Украина слишком велика и важна, чтобы легко вступить в НАТО: какие перспективы интеграции
Кто может быть против нашего вступления в Альянс
Впрочем, есть ряд европейских политиков, которые могут быть против вступления Украины в НАТО. К примеру, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими пророссийскими настроениями. Кроме того, мы не знаем, какое правительство на момент нашего вступления будет в Греции или Италии.
От этих стран можно потенциально гипотетически ожидать, что они постараются ставить нам палки в колеса,
– отметил член Атлантического совета.
Он подчеркнул, что для решения этих вопросов длительный переговорный процесс, а также нашему вступлению будет способствовать давление Соединенных Штатов и Евросоюза на эти страны.
Романюк рассказал, какие страны могут быть против вступления Украины в НАТО: смотрите видео
Кто еще может стать союзниками Украины
Наше государство может параллельно искать союзников в оборонной сфере, поскольку устав НАТО этого не запрещает. Речь идет прежде всего о союзе с Британией, Польшей и странами Балтии. Однако здесь есть несколько факторов, которые от нас не зависят.
Во-первых, США не очень любят "НАТО внутри НАТО",
– сообщил Романюк.
"90% политического влияния в этой организации оказывает США и без согласования с ними и нахождения компромисса с Белым домом этот процесс будет очень тяжело реализовать", – констатировал глава ОО "Украина в НАТО".
Второй фактор, не зависящий от нас, – в Британии сменился премьер-министр,
– заметил член Атлантического совета.
По его мнению, наше государство должно учитывать, что на ближайших парламентских выборах правительство Британии может измениться с консервативного на либеральное. И какая у них будет позиция, неизвестно, возможно, их и вовсе не интересуют никакие союзы.
Кроме того, мы еще вообще не слышали реакцию Польши на этот счет. Итак, пока рано об этом говорить, но гипотетически такой союз выгоден нашему государству .
К теме У Зеленского ответили, станет ли Венгрия помешать украинскому вступлению в НАТО
Заявка Украины на вступление в НАТО: что известно
- В ходе заседания СНБО 30 сентября было решено, что Украина подает срочную заявку на вступление в Североатлантический альянс . Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.
- В США считают, что процесс вступления Украины в НАТО нужно рассматривать в другое время . В Белом доме заявили, что сейчас нужно поддерживать наше государство "на месте".
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери Альянса открыты для Украины. Но решение должно принять все 30 стран-членов организации. Канада и страны Балтии заявили о поддержке решения нашей страны.