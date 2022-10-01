Об этом 24 каналу рассказала политолог и исследователь Гарвардской школы Кеннеди Марьяна Буджерин. По ее словам, вступление Украины в НАТО не будет таким, как у той же Швеции или Финляндии. Эти государства все равно раньше, можно сказать, неофициально входили в европейскую систему безопасности.

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Украина слишком большое и важное государство

Как отмечает Буджерин, Украина является слишком большим и важным государством, чтобы ее так легко взяли в Альянс. Все из-за особенностей расположения и геополитической ситуации.

Нам нужно понять, что эта проблема не потому, что натовцы плохие. А Украина такая особенная. Ее геополитическая позиция тоже особенная. Потому и Украину так легко не берут в Альянс,

– отметила политолог.

Она напомнила, что для вступления в НАТО необходим консенсус всех представителей Альянса. В этом случае всегда найдутся свои Орбаны, которые выдвинут множество аргументов, почему Украину не стоит принимать. Это не значит, что Киеву не удастся договориться. Но это процесс. И он займет время.

"Пока, мне кажется, стоит работать с НАТО в двустороннем порядке. Но надеяться, что очень быстрое членство в НАТО решит проблему безопасности для Украины, пожалуй, не стоит", – подчеркнула Буджерин.

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