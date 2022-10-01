Про це 24 каналу розповіла політологиня та дослідниця Гарвардської школи Кеннеді Мар’яна Буджерин. За її словами, вступ України в НАТО не буде таким, як у тої ж Швеції чи Фінляндії. Ці держави все одно раніше, можна сказати, неофіційно входили до європейської безпекової системи.

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Україна занадто велика та важлива держава

Як наголошує Буджерин, Україна є занадто великою та важливою державою, щоб її так легко взяли в Альянс. Все через особливості розташування та геополітичну ситуацію.

Нам треба зрозуміти, що ця проблема не через те, що натівці погані. А Україна така особлива. ЇЇ геополітична позиція теж особлива. Тому й Україну так легко не беруть в Альянс,

– зазначила політологиня.

Вона нагадала, що для вступу в НАТО потрібно консенсус усіх представників Альянсу. В цьому випадку завжди знайдуться свої Орбани, які висунуть безліч аргументів, чому Україну не варто приймати. Це не означає, що Києву не вдасться домовитися. Але це процес. І він займе час.

"Наразі, мені здається, варто працювати з НАТО у двосторонньому порядку. Але сподіватися, що дуже швидке членство в НАТО вирішить безпекову проблему для України, мабуть, не варто", – наголосила Буджерин.

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