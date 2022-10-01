Таку думку 24 каналу висловив політолог Ярослав Божко. Раніше військовий аналітик, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко розповів, чим НАТО допоможе Україні.

Цікаво НАТО може поширити на Україну "ядерну парасольку": що це таке

Виступ Столтенберга і заявка України – взаємопов'язані

Божко зазначив, що ці 2 події були взаємопов'язані. Заявка була узгоджена, про що прямим текстом сказав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Раніше ми не могли подати заявку, бо все ж має бути воля Альянсу, воля найбільших його членів, як-от США, які значною мірою визначають курс НАТО, але не монопольно.

Очевидно, що Західні партнери зійшлись з Україною в питанні часу. Заявка на членство в НАТО в нашому випадку не робилась би в односторонньому порядку. Просто так провально цього б ніхто не робив, без згоди Західних партнерів,

– зауважив політолог.

Вирішальний політичний сенс

Він продовжив, що вступ України до НАТО матиме вирішальний політичний сенс і для нашої країни, і для самого Альянсу. Нині питанням постачання зброї Україні займають національні уряди країн, які входять до НАТО. Зараз політичний інтерес України вступити в НАТО збіг із готовністю Альянсу нас прийняти.

"Коли ми будемо членами НАТО, питання постачання зброї нам, узгодження того, щоб були на рівні збройних сил країн НАТО, дотримувались різні доктрини, стратегії, воно буде стояти. Однак поки ми не є членами Альянсу, процес підготовки до вступу в нього буде автономним", – наголосив Божко.

Політолог додав, що насправді нам уже пришвидшили надання військової допомоги, через мобілізацію в Росії. Також і додаткові пакети допомоги, санкційні пакети від Заходу.

Членство України в НАТО можливе до завершення війни

За словами Божка, теоретично можливе членство в НАТО без повного контролю територій. Існують резолюції НАТО 1999 року, в яких мовиться про те, що було б добре, якби країні, що вступали до НАТО, не мали міжнародних суперечок або вирішували їх мирним шляхом.

Однак вони не мають обов'язкового характеру. Будь-яка держава Європи може бути прийнята в члени НАТО, якщо на це буде воля всіх 30 країн, що входять до НАТО,

– підкреслив політолог.

Він сказав, що процес вступу Швеції та Фінляндії до НАТО затягується через те, що вступ треба ратифікувати в усіх національних парламентах країн-членів НАТО.

Божко про те, коли можливе членство України в НАТО: дивіться відео

Певні країни можуть блокувати це задля своїх інтересів

Божко розповів, як, наприклад, хорватський президент рекомендував своїм послам не погоджувати вступ Скандинавських країн у НАТО, поки не буде вирішене питання надання виборчого права хорватським меншинам у Боснії та Герцеговині. Також Греція певний час блокувала вступ Північної Македонії в Альянс, через бажання, аби країна називалась не Македонія.

"Заявка так чи інакше буде розглянута, і ми вже розуміємо, що на цьому етапі технічно перепон не так багато. Було б добре, звісно, виграти війну якомога швидше. Однак ми розуміємо, що це не є прямою юридичною перепоною", – підсумував політолог.

Україна вступає в НАТО: останні новини