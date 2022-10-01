Про це 24 каналу сказав військовий аналітик, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко. Він наголосив, що НАТО зараз є найбільш потужною військовою системою, яка дозволяє забезпечити колективну оборону її членові-учаснику.
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Чи готова Україна до вступу в НАТО
Риженко зазначив, що, з військового погляду, Україна була готова до вступу в НАТО ще багато років тому. Але це не тільки військовий блок, а військово-політичний блок. Там існує багато критеріїв політичного характеру, а також економічного й законодавчого.
Країна дуже ретельно перевіряється на предмет того, готова вона чи ні. Тому що це, дійсно, комплексний чек-лист, який зобов'язує до багатьох спектрів. Але надає й можливості колективної оборони,
– наголосив військовий аналітик.
Він зауважив, що Фінляндія і Швеція до лютого взагалі не думали про вступ до НАТО. Але, подивившись на парадигму, яка склалася в Європі, вони ухвалили правильне рішення. І, як відомо, їхній шлях до НАТО дуже короткий час і зараз ці країни перебувають уже на фінальних стадіях.
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Як НАТО може допомогти Україні
Риженко вважає, що озвучене рішення України щодо вступу НАТО якось узгоджувалося з керівництвом самого Альянсу. Адже те, що робить зараз Україна, Збройні Сили й український народ, показує, як треба захищатися, та демонструє вибір свободи.
Я думаю, це якимось чином впливає на політичне керівництво НАТО, незважаючи на те, що у нас є ще над чим працювати,
– сказав ексзаступник начальника штабу ВМС.
На його думку, НАТО зараз – це, дійсно, найбільш потужна військова система, яка дозволяє забезпечити колективну оборону її членові-учаснику. Його бюджет у 15 разів перевищує російський.
Якщо казати про якісні показники, то НАТО має найбільш розвинуті тактики й операційне мистецтво із застосування збройних сил та найбільш просунуті технології,
– зауважив він.
За його словами, якщо навіть вони не виробляють якусь зброю, то співпрацюють із країнами, які роблять таке технологічне озброєння. Україні ж зараз дуже важко через економічний чинник, адже наш військовий бюджет у 15 разів менший за російський.
Думаю, що це досить гідна відповідь на рішення, яке було сформоване у Москві про нібито приєднання наших територій, їхнє фарбування в статус належності до Російської Федерації,
– наголосив Риженко.
Військовий аналітик додав, що для України це був би дуже позитивний варіант. Він справді надійний і реально гарантував би безпеку нашої країни.
Заявка України на вступ до НАТО: що відомо
- 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже пройшла свій шлях до НАТО. Тож наша країна подає заявку до Північноатлантичного Альянсу.
- У Кремлі виникла паніка через таку новину. Представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в традиційному тоні окупантів заговорила про вбивць-м'ясників та "загниваючий Захід".
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс непохитно підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Рішення щодо вступу нашої країни до НАТО прийматимуть усі його члени.
- Водночас низка членів Альянсу вже заявила про підтримку. Наприклад, про підтримку вступу України до НАТО заявили Канада та країни Балтії.
- У США вважають, що процес вступу України в НАТО "потрібно розглядати в інший час". У Штатах також заявили, що наразі потрібно підтримувати Україну "на місці".