Про це 24 каналу сказав військовий аналітик, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко. Він наголосив, що НАТО зараз є найбільш потужною військовою системою, яка дозволяє забезпечити колективну оборону її членові-учаснику.

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Чи готова Україна до вступу в НАТО

Риженко зазначив, що, з військового погляду, Україна була готова до вступу в НАТО ще багато років тому. Але це не тільки військовий блок, а військово-політичний блок. Там існує багато критеріїв політичного характеру, а також економічного й законодавчого.

Країна дуже ретельно перевіряється на предмет того, готова вона чи ні. Тому що це, дійсно, комплексний чек-лист, який зобов'язує до багатьох спектрів. Але надає й можливості колективної оборони,

– наголосив військовий аналітик.

Він зауважив, що Фінляндія і Швеція до лютого взагалі не думали про вступ до НАТО. Але, подивившись на парадигму, яка склалася в Європі, вони ухвалили правильне рішення. І, як відомо, їхній шлях до НАТО дуже короткий час і зараз ці країни перебувають уже на фінальних стадіях.

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Як НАТО може допомогти Україні

Риженко вважає, що озвучене рішення України щодо вступу НАТО якось узгоджувалося з керівництвом самого Альянсу. Адже те, що робить зараз Україна, Збройні Сили й український народ, показує, як треба захищатися, та демонструє вибір свободи.

Я думаю, це якимось чином впливає на політичне керівництво НАТО, незважаючи на те, що у нас є ще над чим працювати,

– сказав ексзаступник начальника штабу ВМС.

На його думку, НАТО зараз – це, дійсно, найбільш потужна військова система, яка дозволяє забезпечити колективну оборону її членові-учаснику. Його бюджет у 15 разів перевищує російський.

Якщо казати про якісні показники, то НАТО має найбільш розвинуті тактики й операційне мистецтво із застосування збройних сил та найбільш просунуті технології,

– зауважив він.

За його словами, якщо навіть вони не виробляють якусь зброю, то співпрацюють із країнами, які роблять таке технологічне озброєння. Україні ж зараз дуже важко через економічний чинник, адже наш військовий бюджет у 15 разів менший за російський.

Думаю, що це досить гідна відповідь на рішення, яке було сформоване у Москві про нібито приєднання наших територій, їхнє фарбування в статус належності до Російської Федерації,

– наголосив Риженко.

Військовий аналітик додав, що для України це був би дуже позитивний варіант. Він справді надійний і реально гарантував би безпеку нашої країни.

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