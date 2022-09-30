На вступ України до НАТО відреагувала представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Вона в традиційному тоні окупантів говорить про вбивць-м'ясників та "загниваючий Захід".

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"Крила заважають повзати Росії"

Захарова заявила, що сьогодні кожен вибирає свій шлях. Вона вважає, що за Росією майбутнє, бо її нібито підтримує сам Бог.

Сьогодні кожен вибрав свій шлях. Криваві м'ясники, що вбивають жінок і дітей, в смітник НАТО. А ми у майбутнє. Буде складно? Так. Тому що падати донизу завжди легше, ніж набирати висоту. Але ж ви пам'ятаєте: повзти нам історично заважають крила. Вперед, разом, в ім'я світла та з Богом!, – закликала російських вбивць Захарова.

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На новину також відреагував депутат держдуми Лєонід Слуцький. Він сказав про нові загрози для Росії.

"Заява Зеленського про прискорену заявку Києва на вступ до НАТО звучить як пряме запрошення альянсу вступити у військовий конфлікт із Росією", – сказав Слуцький.

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