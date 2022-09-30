На вступление Украины в НАТО отреагировала представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она в традиционном тоне захватчиков говорит об убийцах-мясниках и "загнивающем Западе".

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"Крылья мешают ползать России"

Захарова заявила, что сегодня каждый выбирает свой путь. Она считает, что за Россией будущее, потому что ее якобы поддерживает сам Бог.

Сегодня каждый избрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в помойку НАТО. А мы в будущее. Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но ведь вы помните: ползти нам исторически мешающие крылья. Вперед, вместе, во имя света и с Богом! – призвала русских убийц Захарова.

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На новость также отреагировал депутат госдумы Леонид Слуцкий. Он сказал о новых угрозах России.

"Заявление Зеленского об ускоренной заявке Киева на вступление в НАТО звучит как прямое приглашение альянса вступить в военный конфликт с Россией", – сказал Слуцкий.

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Что известно об ускоренном вступлении в НАТО