Об этом 24 каналу сказал военный аналитик, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко. Он подчеркнул, что НАТО является наиболее мощной военной системой, которая позволяет обеспечить коллективную оборону ее члену-участнику.

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Готова ли Украина к вступлению в НАТО

Рыженко отметил, что с военной точки зрения Украина была готова к вступлению в НАТО еще много лет назад. Но это не только военный блок, но и военно-политический блок. Там есть много критериев политического характера, а также экономического и законодательного.

Страна очень тщательно проверяется на предмет того, готова она или нет. Потому что это действительно комплексный чек-лист, который обязывает ко многим спектрам. Но предоставляет и возможности коллективной обороны,

– подчеркнул военный аналитик.

Он отметил, что Финляндия и Швеция до февраля вообще не думали о вступлении в НАТО. Но, посмотрев на сложившуюся в Европе парадигму, они приняли правильное решение. И, как известно, их путь в НАТО очень короткое время и сейчас эти страны уже находятся на финальных стадиях.

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Как НАТО может помочь Украине

Рыженко считает, что озвученное решение Украины о вступлении НАТО согласовывалось с руководством самого Альянса. Ведь то, что сейчас делает Украина, Вооруженные Силы и украинский народ, показывает, как нужно защищаться, и демонстрирует выбор свободы.

Я думаю, это каким-то образом влияет на политическое руководство НАТО, несмотря на то, что у нас есть еще над чем работать.

– сказал экс-заместитель начальника штаба ВМС.

По его мнению, НАТО сейчас – действительно наиболее мощная военная система, позволяющая обеспечить коллективную оборону ее члену-участнику. Его бюджет в 15 раз превышает российский.

Если говорить о качественных показателях, то НАТО имеет наиболее развитые тактики и операционное искусство по применению вооруженных сил и наиболее продвинутые технологии.

– заметил он.

По его словам, если даже они не производят какое-либо оружие, то сотрудничают со странами, производящими такое технологическое вооружение. Украине же сейчас очень тяжело из-за экономического фактора, ведь наш военный бюджет в 15 раз меньше российского.

Думаю, что это достаточно достойный ответ на решение, которое было сформировано в Москве о якобы присоединении наших территорий, их окраске в статус принадлежности к Российской Федерации,

– подчеркнул Рыженко.

Военный аналитик добавил, что для Украины это был бы очень положительный вариант. Он действительно надежен и реально обеспечил бы безопасность нашей страны.

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