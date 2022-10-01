Об этом 24 каналу сказал военный аналитик, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко. Он подчеркнул, что НАТО является наиболее мощной военной системой, которая позволяет обеспечить коллективную оборону ее члену-участнику.
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Готова ли Украина к вступлению в НАТО
Рыженко отметил, что с военной точки зрения Украина была готова к вступлению в НАТО еще много лет назад. Но это не только военный блок, но и военно-политический блок. Там есть много критериев политического характера, а также экономического и законодательного.
Страна очень тщательно проверяется на предмет того, готова она или нет. Потому что это действительно комплексный чек-лист, который обязывает ко многим спектрам. Но предоставляет и возможности коллективной обороны,
– подчеркнул военный аналитик.
Он отметил, что Финляндия и Швеция до февраля вообще не думали о вступлении в НАТО. Но, посмотрев на сложившуюся в Европе парадигму, они приняли правильное решение. И, как известно, их путь в НАТО очень короткое время и сейчас эти страны уже находятся на финальных стадиях.
Что получит Украина от вступления в НАТО: смотрите видео
Как НАТО может помочь Украине
Рыженко считает, что озвученное решение Украины о вступлении НАТО согласовывалось с руководством самого Альянса. Ведь то, что сейчас делает Украина, Вооруженные Силы и украинский народ, показывает, как нужно защищаться, и демонстрирует выбор свободы.
Я думаю, это каким-то образом влияет на политическое руководство НАТО, несмотря на то, что у нас есть еще над чем работать.
– сказал экс-заместитель начальника штаба ВМС.
По его мнению, НАТО сейчас – действительно наиболее мощная военная система, позволяющая обеспечить коллективную оборону ее члену-участнику. Его бюджет в 15 раз превышает российский.
Если говорить о качественных показателях, то НАТО имеет наиболее развитые тактики и операционное искусство по применению вооруженных сил и наиболее продвинутые технологии.
– заметил он.
По его словам, если даже они не производят какое-либо оружие, то сотрудничают со странами, производящими такое технологическое вооружение. Украине же сейчас очень тяжело из-за экономического фактора, ведь наш военный бюджет в 15 раз меньше российского.
Думаю, что это достаточно достойный ответ на решение, которое было сформировано в Москве о якобы присоединении наших территорий, их окраске в статус принадлежности к Российской Федерации,
– подчеркнул Рыженко.
Военный аналитик добавил, что для Украины это был бы очень положительный вариант. Он действительно надежен и реально обеспечил бы безопасность нашей страны.
Заявка Украины на вступление в НАТО: что известно
- 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже прошла свой путь в НАТО. Поэтому наша страна подает заявку в Североатлантический альянс.
- В Кремле возникла паника из-за такой новости. Представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова в традиционном тоне оккупантов заговорила об убийцах-мясниках и "загнивающем Западе".
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический союз неуклонно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Решения о вступлении нашей страны в НАТО будут принимать все его члены.
- В то же время ряд членов Альянса уже заявил о поддержке. К примеру, о поддержке вступления Украины в НАТО заявили Канада и страны Балтии.
- В США считают, что процесс вступления Украины в НАТО нужно рассматривать в другое время. В Штатах также считают, что сейчас нужно поддерживать Украину "на месте".