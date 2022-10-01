Таку думку 24 каналу озвучила політологиня, дослідниця Гарвардської школи Кеннеді Мар'яна Буджерин. Раніше повідомлялось про те, що в Білому домі заявили: Україну треба підтримати на "місці", а заявку на вступ у НАТО розглянути пізніше.

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"Ядерна парасолька"

Буджерин розповіла, що НАТО – це ядерний Альянс, до якого входять 3 ядерні держави: США, Велика Британія і Франція. Вони фізично не передають ядерну зброю іншим членам НАТО. Однак у концепції Альянсу закладено, якщо одному з неядерних союзників загрожуватиме ядерний удар, то ядерні члени поширюють стратегію стримування.

Вони можуть від цієї країни погрожувати відповідним ударом для того, щоб удару ворога не було, щоб стримати удар проти без'ядерних членів,

– зазначила політологиня.

Буджерин про те, що таке "ядерна парасолька": дивіться відео

Це не чітка стратегія

Дослідниця Гарвардської школи Кеннеді продовжила, що це не є дуже чітка стратегія. Складно запевнити членів НАТО, зокрема на Сході Європи, що США ризикували б розпочати ядерну війну або застосували ядерні погрози на ядерну загрозу з боку Росії до них. Питання в тому, наскільки стратегія спрацьовує, як заявлено.

"Вважається, що це стримування спрацьовує. Попри те, що Росія вважає війну в Україні – війною з НАТО, заявляючи, що розбереться з Альянсом за постачання Україні зброї, ніяких ударів по території НАТО не було. Вони розуміють, що ця ескалація, вихід за кордони України є дуже ризикованим", – підсумувала вона.

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