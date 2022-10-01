Такое мнение 24 каналу озвучила политолог, исследовательница Гарвардской школы Кеннеди Марианна Буджерин. Ранее сообщалось о том, что в Белом доме заявили: Украину нужно поддержать на "месте", а заявку на вступление в НАТО рассмотреть позже.

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"Ядерный зонтик"

Буджерин рассказала, что НАТО – это ядерный Альянс, в который входят 3 ядерных государства: США, Великобритания и Франция. Они физически не передают ядерное оружие другим членам НАТО. Однако в концепции Альянса заложено, что если одному из неядерных союзников будет угрожать ядерный удар, то ядерные члены распространяют стратегию сдерживания.

Они могут от этой страны угрожать ответным ударом для того, чтобы удара врага не было, чтобы сдержать удар против безъядерных членов,

– отметила политолог.

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Это не четкая стратегия

Исследовательница Гарвардской школы Кеннеди продолжила, что это не очень четкая стратегия. Сложно заверить членов НАТО, в частности, на Востоке Европы, что США рисковали бы начать ядерную войну или применили ядерные угрозы для ядерной угрозы со стороны России к ним. Вопрос в том, насколько стратегия срабатывает, как заявлено.

"Считается, что это сдерживание не работает. Несмотря на то, что Россия считает войну в Украине – войной с НАТО, заявляя, что разберется с Альянсом за поставку Украине оружия, никаких ударов по территории НАТО не было. Они понимают, что эта эскалация, выход за границы Украины является очень рискованным", – подытожила она.

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