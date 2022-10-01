Відповідну інформацію повідомив Дмитро Кулеба 1 жовтня. Він також подякував США за підтримку.

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Кулеба провів важливі розмови з генсеком НАТО та держсекретарем США

У сьогоднішньому (1 жовтня – 24 канал) дзвінку Ентоні Блінкеним, подякував США за непохитну підтримку, включаючи останні 12,35 мільярда доларів на нову безпеку та бюджетну допомогу,

– сказав Кулеба.

Він також додав, що держсекретар США запевнив його, що попри будь-які незаконні кроки Путіна, США продовжуватимуть підтримувати Україну в боротьбі.

Також очільник Міністрерства закордонних справ пояснив, що детально поінформував Єнса Столтенберга про заявку України на членство.

Ми домовилися підтримувати контакт з цього приводу,

– пояснив Дмитро Кулеба.

Також наш міністр та генсек НАТО обговорили подальші практичні кроки НАТО щодо підтримки України у протидії російській агресії.

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