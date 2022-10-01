Відповідну інформацію повідомив Дмитро Кулеба 1 жовтня. Він також подякував США за підтримку.

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Кулеба провів важливі розмови з генсеком НАТО та держсекретарем США

У сьогоднішньому (1 жовтня – 24 канал) дзвінку Ентоні Блінкеним, подякував США за непохитну підтримку, включаючи останні 12,35 мільярда доларів на нову безпеку та бюджетну допомогу,
сказав Кулеба.

Він також додав, що держсекретар США запевнив його, що попри будь-які незаконні кроки Путіна, США продовжуватимуть підтримувати Україну в боротьбі.

Також очільник Міністрерства закордонних справ пояснив, що детально поінформував Єнса Столтенберга про заявку України на членство.

Ми домовилися підтримувати контакт з цього приводу,
– пояснив Дмитро Кулеба.

Також наш міністр та генсек НАТО обговорили подальші практичні кроки НАТО щодо підтримки України у протидії російській агресії.

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