Відповідну інформацію повідомив Дмитро Кулеба 1 жовтня. Він також подякував США за підтримку.
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Кулеба провів важливі розмови з генсеком НАТО та держсекретарем США
У сьогоднішньому (1 жовтня – 24 канал) дзвінку Ентоні Блінкеним, подякував США за непохитну підтримку, включаючи останні 12,35 мільярда доларів на нову безпеку та бюджетну допомогу,
– сказав Кулеба.
Він також додав, що держсекретар США запевнив його, що попри будь-які незаконні кроки Путіна, США продовжуватимуть підтримувати Україну в боротьбі.
Також очільник Міністрерства закордонних справ пояснив, що детально поінформував Єнса Столтенберга про заявку України на членство.
Ми домовилися підтримувати контакт з цього приводу,
– пояснив Дмитро Кулеба.
Також наш міністр та генсек НАТО обговорили подальші практичні кроки НАТО щодо підтримки України у протидії російській агресії.
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