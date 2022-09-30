Про це розповів журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш. Раніше Байден вже говорив про цей пакет допомоги.

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Конгрес схвалив 12-мільярдну підтримку для України

Конгрес Сполучених Штатів підтримав виділення 12 мільярдів допомоги для України.

Конгрес США остаточно схвалив законопроєкт, який серед іншого включає понад 12 мільярдів доларів для підтримки України, в тому числі військової. Тепер документ лягає на підпис Джо Байдена,

– написав Яриш.

Байден говорив про цю допомогу, коли коментував заяву кремлівського диктатора Владіміра Путіна про анексію тимчасово окупованих частин Запоріжжя, Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Президент США назвав події в Кремлі шахрайською спробою загарбати суверенну територію України.

Він також наголосив, що Сполучені Штати поважають міжнародно визнані кордони нашої держави, а своїми діями Росія вкотре порушує статут ООН та міжнародне право.

"Ми продовжимо постачати Україні обладнання, яке їй потрібне для самозахисту, попри зухвалі спроби Росії перекроїти кордони свого сусіда. І я з нетерпінням чекаю на підписання Конгресом закону, який надасть додаткові 12 мільярдів доларів для підтримки України", – підкреслив Байден.

Окрім того, у відповідь на дії Росії США ввели проти неї нові санкції. Байден наголосив, що вони призведуть до нових втрат для фізичних та юридичних осіб, які підтримують незаконну анексію територій України, як в Росії, так і за її межами.

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