Пентагон готується переглянути те, як Сполучені Штати та їхні союзники навчають і оснащують українську армію. Як повідомили у CNN, про це розповіли двоє американських чиновників.

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Що відомо про нове командування

Більш формальну структуру безпеки створять, зокрема, для налагодження логістики постачання озброєння між країнами-партнерами та Україною.

Відомо, що система буде передана єдиному новому командуванню. Воно буде підпорядковуватися верховному головнокомандувачу Об’єднаних сил НАТО в Європі, генералу Крістоферу Каволі. Також планується співпраця командування з Міжнародним центром координації донорів, що необхідно для узгодження потреб ЗСУ у зброї із запасами потенційних країн-донорів.

Як зазначили у виданні, Міжнародний центр координації донорів разом з офіцерами з понад двох десятків країн відіграють ключову роль у підтримці української армії, оскільки її потреби на полі бою ускладнюються.

Нове командування повинно базуватися у Вісбадені, що у Німеччині. Воно буде знаходитися недалеко від навчальних майданчиків, які використовують США і західні країни для навчання українських військ поводженню із західною зброєю.

Зверніть увагу! За даними Пентагону, близько 2000 українців вже пройшли підготовку з володіння американською артилерією та безпілотниками.

Також нове командування виконуватиме рішення, прийняті Контактною групою з питань оборони України, коаліцією з 40 країн, яку Міноборони створило після російського повномасштабного вторгнення для задоволення потреб і запитів України.

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Створення системи

Таку систему запропонував створити генерал Тод Волтерс, попередник генерала Каволі. Її доопрацювали після того, як генерал Каволі прийняв командування в липні.

Це була б дуже важлива і дуже доречна ініціатива, враховуючи масштаби зусиль США та внесок наших союзників по НАТО,

– сказав колишній головнокомандувач США в Іраку та Афганістані Девід Петреус.

Усі ці зусилля, які спрямовані на надання формальної структури допомоги Україні, приблизно змодельовані за зусиллями США з навчання та допомоги Іраку та Афганістану протягом останніх двох десятиліть. Як уточнили офіційні особи, це не внесе кардинальні зміни у поточну систему організації та адміністрування поставок.

Зазначимо, що США проявляють обережність в обговоренні планів щодо цієї системи. Це зумовлено зокрема двома причинами:

представники Пентагону все ще розглядають план,

представники Пентагону хочуть уникнути закидів від Росії про те, що його країна перебуває у стані війни зі США та НАТО, а не з Україною.

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