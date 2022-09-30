Про це розповів в інтерв'ю сайту 24 каналу колишній директор ЦРУ Девід Петреус. За його словами, США постачають Україні снаряди до артилерії та танків, високоточну зброю та багато іншого.

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США щотижня передають Україні зброю

Як я вже казав, з боку США – це фантастична сума у 15,1 мільярда доларів, з боку інших країн – мільярди доларів, і майже всі східноєвропейські країни повіддавали вам своє озброєння, яким ви могли користуватися вже і зараз

– заявив Петреус.

Так, мовиться про озброєння колишнього Варшавського блоку, танки та бойові машини, те саме і з бойовими гелікоптерами, які США мали передати Афганістану, але віддали Україні.

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Петреус зазначив, що передача зброї відбувалася не завжди публічно – з міркувань безпеки. США постачають Україні величезну кількість снарядів до важкої артилерії, артилерійські тягачі і відповідну техніку, а також MLRS і боєприпаси до них.

Колишній директор ЦРУ наголосив, що зараз ні в кого не повинно виникати сумнівів, що США і далі будуть надавати усебічну підтримку Україні по лінії озброєння.

"Ми щотижня відправляємо вам військових товарів на суму від пів мільярда до мільярда доларів. І це з початку активних бойових дій. І в деяких випадках ми віддали вам все, що й самі мали – наприклад, дрони-камікадзе, та деякі інші речі. Ми зараз активізуємо наш власний ВПК, щоб він виробляв більше озброєнь, але знову ж таки, оця сума в 15,1 мільярда доларів вона є просто екстраординарною", – підкреслив Петреус.

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