Штати продовжують підтримувати Україну у боротьбі з російськими загарбниками. Станом на 28 вересня мовиться про новий пакет допомоги.
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Загалом сума допомоги від Штатів Україні зросла до 17 мільярдів доларів.
Що увійшло у новий пакет допомоги
- 18 HIMARS;
- 150 броньованих автомобілів;
- 150 тактичних машин для буксирування зброї;
- 40 вантажівок і 80 причепів, аби перевозити важку техніку;
- два радари для безпілотних літальних систем;
- 20 багатофункціональних радіолокаційних систем;
- тактичні захищені системи зв'язку, системи спостереження, оптика;
- обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- Бронежилети та інше спорядження для воїнів.
Окрім того, у цей пакет допомоги увійде фінансування навчання та обслуговування.
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Новий пакет допомоги США виділяє на тлі фарсу, який росія назвала "референдумом" й влаштувала на тимчасово окупованих територіях України.
Сенат США підтримав тимчасове фінансування України
У вересні сенат США підтримав тимчасове фінансування України. Мовиться про майже 12 мільярдів доларів. Відповідний законопроєкт дозволить запобігти так званому шатдауну, який може розпочатися вже 1 жовтня.