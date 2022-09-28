Штати продовжують підтримувати Україну у боротьбі з російськими загарбниками. Станом на 28 вересня мовиться про новий пакет допомоги.

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Загалом сума допомоги від Штатів Україні зросла до 17 мільярдів доларів.

Що увійшло у новий пакет допомоги

18 HIMARS;

150 броньованих автомобілів;

150 тактичних машин для буксирування зброї;

40 вантажівок і 80 причепів, аби перевозити важку техніку;

два радари для безпілотних літальних систем;

20 багатофункціональних радіолокаційних систем;

тактичні захищені системи зв'язку, системи спостереження, оптика;

обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

Бронежилети та інше спорядження для воїнів.

Окрім того, у цей пакет допомоги увійде фінансування навчання та обслуговування.

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Зверніть увагу! Штати станом на 28 вересня закликали своїх громадян утриматися від поїздок до росії. Окрім того, людей, які перебувають на території країни-агресорки, закликали негайно виїхати.

Новий пакет допомоги США виділяє на тлі фарсу, який росія назвала "референдумом" й влаштувала на тимчасово окупованих територіях України.

Сенат США підтримав тимчасове фінансування України

У вересні сенат США підтримав тимчасове фінансування України. Мовиться про майже 12 мільярдів доларів. Відповідний законопроєкт дозволить запобігти так званому шатдауну, який може розпочатися вже 1 жовтня.