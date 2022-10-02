Михайло Подоляк відзначив, що більшість країн, які вже заявили про свою підтримку – це держави, які не з розмов знають, що таке "рускій мір" й російський імеріалізм.

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Подоляк подякував союзникам

Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина та Румунія – це ті країни, які відчули на собі російський імперіалізм та агресію у минулому столітті. Наприклад, СРСР напав на Польщу за 2 тижні після нападу Гітлера, потім окупував Балтійські країни, анексував частини Румунії, а в 1968 році відбулося вторгнення російських військ у Чехословаччину для придушення Празької весни.

Михайло Подоляк висловив подяку партнерам, які підтримують євроатлантичні прагнення України.

За 48 годин з підписання Володимиром Зеленським заявки на вступ до НАТО 10 країн блоку підтримали членство України в Альянсі. Здебільшого це країни, які добре пам‘ятають отруйні пазурі ru-імперії. Дякуємо союзникам за демонстрацію лідерства й відповідальності. Історія твориться сьогодні,

– наголосив Подоляк.

Хто уже підтримав заявку України на вступ до НАТО

Президенти Польщі, Латвії, Литви, Естонії, Чехії, Словаччини, Румунії, Північної Македонії та Чорногорії 2 жовтня оприлюднили спільну заяву, в якій засудили спробу анексії Росією українських територій, підтримали вступ України до НАТО та закликали Альянс суттєво збільшити допомогу Україні.

Крім того, заявку України на членство в НАТО підтримали і в МЗС Канади. Водночас у США не висловилися конкретно щодо заявки України, але очільник Пентагону Ллойд Остін наголосив, що для членства необхідний консенсус усіх членів блоку.

Свою позицію щодо української заявки ще не висловили:

Велика Британія;

Бельгія;

Нідерланди;

Люксембург;

Данія;

Ісландія;

Італія;

Норвегія;

Португалія;

Франція;

Туреччина;

Греція;

Німеччина;

Іспанія;

Угорщина;

Болгарія;

Словенія;

Албанія;

Хорватія.

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