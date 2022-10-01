Однак Януковича до "повернення" справді готували. Про це заявив керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Янукович і сам був не радий

За словами Буданова, у влади була хороша агентурна інформація із середовища президента-втікача. Він готувався, але сам був не дуже радий цій ідеї.

Один із найбезглуздіших, на мою думку, – це варіант повернення Януковича. Його насправді підготували до цього,

– розповів Буданов.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у березні ЗМІ писали, що путінський режим сподівався після захоплення влади у Києві поставити Януковича "президентом" України. Зазначали, що Януковича нібито перевезли до Мінська.

Однак, за даними The Washington Post, в окупантів був інший варіант так званої "нової влади". Друга група складалась з колишніх членів партії Януковича. Їх зібрали на території півдня України, яку на початку війни захопили російські загарбники.

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