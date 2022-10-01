Однако Януковича к "возвращению" действительно готовили. Об этом заявил руководитель главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Янукович и сам был не рад

По словам Буданова, у властей была хорошая агентурная информация из среды беглого президента. Он готовился, но сам был не очень рад этой идее.

Один из самых нелепых, на мой взгляд, – это вариант возвращения Януковича. Его на самом деле подготовили к этому,

– рассказал Буданов.

Что этому предшествовало

Напомним, в марте СМИ писали, что путинский режим надеялся после захвата власти в Киеве поставить Януковича "президентом" Украины. Отмечали, что Януковича якобы перевезли в Минск.

Однако, по данным The Washington Post, у оккупантов был другой вариант так называемой "новой власти". Вторая группа состояла из бывших членов партии Януковича. Их собрали на территории юга Украины, которую в начале войны захватили русские захватчики.

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