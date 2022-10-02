Таку думку 24 каналу висловив український політолог Микола Давидюк. За його словами, президент Росії спочатку ухвалює безглузді рішення.

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А через певний час, зіткнувшись з реальністю, починає відступати.

"Путін відступає навіть на своїй території"

Зокрема, за словами Давидюка, російський диктатор погрожував Україні новими атаками.

Однак зараз він почав давати задню. Путін не тільки не пішов в атаку на нові міста. Він намагається хоча б закріплятися в окремих селах, які вдалося захопити. Причому Путін відступає не тільки на нашій території, а навіть на своїй,

– наголосив політолог.

Як зазначив Давидюк, найкраще непослідовність Путіна демонструє зміна його позиції щодо так званої "часткової" мобілізації в Росії.

"Спочатку до російської армії почали хапати всіх підряд. А зараз вже він каже, мовляв, деяких мобілізованих повернуть", – розповів політолог.

"Росія – країна боягузів і фашистів"

Експерт нагадав, що росіяни почали масово втікати від мобілізації за кордон. Причому багато з цих людей підтримували війну в Україні.

Це демонстрація того, яка Росія насправді. Це країна боягузів і фашистів. Але вони хочуть, щоб хтось за них чинив злочини, а вони дивилися на це по телевізору ще й отримували надбавки до пенсії,

– сказав політолог.

Чого боїться Путін

Давидюк додав, що через нездатність здобути перемоги на фронті та впливати на настрої у власній країні в очільника Кремля залишається єдиний аргумент.

Путін зараз намагається шантажувати світ ядерною зброєю, аби не показати, що король – голий. У нього почалася велика внутрішня криза і він боїться процесів, які можуть початися в його країні,

– зазначив політолог.

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