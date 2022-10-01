Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, 24 лютого Путін пішов війною на Україну.

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І лише більш ніж через пів року війни росіяни відчули наслідки цього рішення очільника Кремля на собі.

21 вересня Путін оголосив війну в Росії. Так звана "часткова" мобілізація – це війна в Росії. Адже протягом всього цього часу війни в Росії не було. Росіяни лише дивилися на все це по телевізору,

– наголосив Яковенко.

"Путін оголосив війну реальності"

Як зазначив журналіст, пропагандистське шоу 30 вересня – наступний абсурдний крок російського диктатора.

30 вересня Путін оголосив війну реальності. Все, що відбувалося, суперечить здоровому глузду. Навіть "приєднання" до Росії 4 українських областей – це абсолютно віртуальна історія. Ніякого стосунку до реальних подій вона не має,

– зазначив Яковенко.

За його словами, показовим моментом став також "шабаш", який відбувся на Красній площі у Москві після виступу Путіна. Росіяни нібито "святкували" анексію окупованих територій України.

"Все це відбувалося у той час, коли на території України ЗСУ оточили російське угруповання під Лиманом", – зауважив Яковенко.

Яка головна мета виступу Путіна

Російський журналіст наголосив, що усе, що сказав російський диктатор під час свого виступу у Кремлі, – спроба видати бажане за дійсне.

Вся риторика Путіна була направлена на те, аби замістити у свідомості росіян очевидну поразку, катастрофу та початок розпаду Росії на повну ілюзію перемоги. При відсутності реальних просувань створили картинку віртуальної перемоги,

– пояснив Яковенко.

Журналіст додав, що навіть саме так зване "приєднання" українських областей до Росії, яке очільник Кремля намагався видати за перемогу, – повний абсурд з політичної й правової точки.

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"Путін постійно говорив про волевиявлення народу на псевдореферендумах. А який такий окремий народ живе в Херсонській чи Запорізькій областях? Це просто маячня", – наголосив Яковенко.

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