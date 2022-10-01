Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, 24 февраля Путин пошел войной на Украину.

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И только спустя более полугода войны россияне почувствовали последствия этого решения главы Кремля на себе.

21 сентября Путин объявил войну в России. Так называемая "частичная" мобилизация – это война в России. Ведь в течение всего этого времени войны в России не было. Россияне только смотрели на все это по телевизору,

– подчеркнул Яковенко.

"Путин объявил войну реальности"

Как отметил журналист, пропагандистское шоу 30 сентября – следующий абсурдный шаг российского диктатора.

30 сентября Путин объявил войну реальности. Все, что происходило, противоречит здравому смыслу. Даже присоединение к России 4 украинских областей – это абсолютно виртуальная история. Никакого отношения к реальным событиям она не имеет,

– отметил Яковенко.

По его словам, показательным моментом стал также "шабаш", состоявшийся на Красной площади в Москве после выступления Путина. Россияне якобы "праздновали" аннексию оккупированных территорий Украины.

"Все это происходило в то время, когда на территории Украины ВСУ оцепили российскую группировку под Лиманом", – отметил Яковенко.

Какая главная цель выступления Путина

Российский журналист подчеркнул, что все, что сказал российский диктатор во время своего выступления в Кремле – попытка выдать желаемое за действительное.

Вся риторика Путина была направлена на то, чтобы заменить в сознании россиян очевидное поражение, катастрофу и начало распада России на полную иллюзию победы. При отсутствии реальных продвижений создали картинку виртуальной победы,

– объяснил Яковенко.

Журналист добавил, что даже именно так называемое "присоединение" украинских областей к России, которое глава Кремля пытался выдать за победу – полный абсурд с политической и правовой точки.

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"Путин постоянно говорил о волеизъявлении народа на псевдореферендумах. А какой такой отдельный народ живет в Херсонской или Запорожской областях? Это просто бред", – подчеркнул Яковенко.

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