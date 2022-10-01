Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давыдюк. Ранее сообщалось о том, что Путин хочет заморозить войну и возобновить силы, чтобы повторить нападение в ближайшие годы.

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Путин сам себе противоречил

Давыдюк рассказал, что Путин в своей речи сам себе противоречил в нескольких частях. Однако он упомянул об исторической России, которую он собирается возрождать. Сказал он об этом, когда говорил, что в Херсонской области Екатерина II с графом Потемкиным не только в степях любили, но и пытались организовать там города.

Впрочем, есть проблема. Греки, скифы и сарматы там города и полисы строили еще за тысячи лет до появления россиян. Там украинство было задолго. Как и в Крыму. Путин говорит о том, что у них там 300 лет назад появился какой-то город. Но, простите меня, князь Владимир принимал православное крещение на территории Крыма. России еще даже не было, и Москва еще не появилась,

– отметил политолог.

Он добавил, что Путин учил историю на запойных вечеринках своих олигархов и через короткие ролики на ютуб. Его вырванные из контекста фразы похожи на проповеди уличных миссионеров, которые пытаются в какую-нибудь сомнительную религию обратить тех или иных людей.

"Это бред от человека, который считает себя президентом и пытается держать в заложниках этих депутатов Госдумы. Это нет никакого отношения к реальности или истории. Если это сейчас будут переводить на английский или китайский, там в кабинетах все будут смеяться, потому что никакого исторического очерка нет", – заметил Давидюк.

Давидюк о речи Путина: смотрите видео

Украине наплевать на конституцию России

Политолог продолжил, что даже после того, как аннексированные территории будут внесены в российскую конституцию, ничего не изменится. Россия может присоединить Марс, ОАЭ еще что-то – ничего не изменится от этого. Украина борется за ценность своей Конституции. Там четко прописано, что Украина – единственное неделимое унитарное государство, в состав которого входят 24 области и АР Крым.

Российская конституция – это конституция оккупанта. Это инструкция по уничтожению других народностей. Она нам вообще не интересна. И то, что Путин думает, и как их депутаты проголосуют,

– подчеркнул он.

Россия будет вынуждена защищать свой Дагестан, Кавказ и Сибирь

По словам Давыдюка, вскоре России нужно будет не Херсон защищать, а пытаться удержать Дагестан, Кавказ и Сибирь. Там уже люди выходят на протесты и будут расти в геометрической прогрессии. Украина должна в это инвестировать и время, и деньги, и свой политический интеллект.

"В политических соревнованиях Украина в миллион раз сильнее. У нас 6 президентов, а у них полтора", — подчеркнул политолог.

Он подытожил, что Украине важно нейтрализовать Путина, создав внутренние проблемы, чтобы часть чувствующей себя оппозиции почувствовала силы и пошла в атаку.

Не 30 сожженных военкоматов, а попытки захвата админпостроек, регионов и в итоге Кремля. Вот это задача,

– отметил Давидюк.

Речь Путина: коротко