Об этом Путин заявил во время своей речи 30 сентября, сообщает 24 канал. По его словам, оккупанты защищают российских детей от порабощения и каких-то ужасных экспериментов. Однако президент страны-террористки традиционно не уточнил, кто угрожает им порабощением.

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Путин считает войну битвой за Россию

Кремлевский диктатор во время выступления 30 сентября в очередной раз разразился безумными заявлениями. Кроме объявления аннексии временно оккупированных территорий Украины, Путин заявил, что начавшаяся война является якобы битвой за Россию.

Сегодня мы боремся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории,

– цинично заявил российский президент.

Он, как всегда, спекулирует так называемой "русофобией". Именно так Путин называет жесткие ограничения, которые ввел мир, не соглашаясь с непровоцированной захватнической войной Кремля против Украины.

Своим гражданам он навязывает мнение, что мир выступает против всех россиян, а не наказывает санкциями властную верхушку, чтобы наконец прекратила войну.

"Сегодня нам нужна консолидация всего общества. И в основе такого объединения может быть только суверенитет, свобода, созидание, справедливость", – продолжал бредить Путин.

По словам кровавого диктатора, ценностями России есть любовь к людям, милосердие и сострадание. Он традиционно не вспомнил тысячи замученных мирных украинцев, которые просто не хотели принимать оккупантов на своей земле.

Путин не хочет принимать любовь украинцев к своей Родине. В то же время он говорит, что восприятие "русского мира" родным – это духовный выбор, который якобы сделали жители оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

"Они сделали свой выбор быть со своим народом, быть с Родиной, жить ее судьбой, побеждать вместе с ней. За нами – правда. За нами – Россия", – подытожил кремлевский диктатор.

Обратите внимание! В Офисе Президента уже прокомментировали заявления Путина об аннексии. В частности, его глава Андрей Ермак подчеркнул, что ВСУ продолжат освобождать временно оккупированные Россией территории, несмотря на заявления диктатора, ведь Украина – единая.

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