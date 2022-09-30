Про це Путін заявив під час своєї промови 30 вересня, повідомляє 24 канал. За його словами, окупанти захищають російських дітей від поневолення та якихось жахливих експериментів. Проте президент країни-терористки традиційно не уточнив, хто загрожує їм поневоленням.

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Путін вважає війну битвою за Росію

Кремлівський диктатор під час виступу 30 вересня вкотре вибухнув божевільними заявами. Окрім оголошення анексії тимчасово окупованих територій України, Путін заявив, що війна, яку він розпочав, є буцімто битвою за Росію.

Сьогодні ми боремося, щоб нікому і ніколи не спало на думку, що Росію, наш народ, нашу мову, нашу культуру можна взяти й викреслити з історії,

– цинічно заявив російський президент.

Він, як і завжди, спекулює на так званій "русофобії". Саме так Путін називає жорсткі обмеження, які світ запровадив, не погоджуючись з неспровокованою загарбницькою війною Кремля проти України.

Своїм громадянам він вкладає думку, що світ виступає проти усіх росіян, а не карає санкціями владну верхівку, щоб та врешті припинила війну.

"Сьогодні нам потрібна консолідація всього суспільства. І в основі такого об'єднання може бути лише суверенітет, свобода, творення, справедливість", – продовжував марити Путін.

За словами кривавого диктатора, цінностями Росії є любов до людей, милосердя та співчуття. Він традиційно не згадав тисяч закатованих мирних українців, які просто не хотіли приймати окупантів на своїй землі.

Путін не хоче приймати любові українців до своєї Батьківщини. Натомість він каже, що сприйняття "русского міра" рідним – це духовний вибір, який нібито зробили жителі окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

"Вони зробили свій вибір бути зі своїм народом, бути з батьківщиною, жити її долею, перемагати разом із нею. За нами – правда. За нами – Росія", – підсумував кремлівський диктатор.

Зверніть увагу! В Офісі Президента уже прокоментували заяви Путіна про анексію. Зокрема, його очільник Андрій Єрмак наголосив, що ЗСУ продовжать звільняти тимчасово окуповані Росією території, попри заяви диктатора, адже Україна – єдина.

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